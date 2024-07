Im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es am letzten Wochenende im Juli einiges zu erleben. Es geht um Oldtimer, Kino, Rockmusik, Poesie und einiges mehr.

Gaukler erobern die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz

Das internationale Gaukler- und Kleinkunstfestival "Gauklerfestung" auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz bietet drei Tage lang (26. bis 28.7.) ein vielfältiges Programm: Straßenkunst, Varieté, Comedy, Kinderprogramm und mehr. Mit dabei sind etwa die Comedians Ingo Appelt und Götz Frittrang.

Am Freitagabend gibt es zudem die Varieté-Gala auf der Sparkassen-Bühne. Insgesamt sind nach Angaben der Veranstalter wieder rund 150 Künstler mit von der Partie. Am Freitag und am Samstag fährt die Seilbahn bis 23 Uhr, am Sonntag bis 22 Uhr.

Nacht der Vulkane in der Eifel

Noch bis Samstag geht in der Verbandsgemeinde Mendig rund um den Laacher See die "Nacht der Vulkane". Damit soll an die Entstehung der Region durch Vulkanausbrüche vor über 10.000 Jahren erinnert werden. Nach Angaben der Organisatoren gibt es unter anderem Musik, Comedy, Workshops, Wanderungen und Vorträge. Höhepunkt der Veranstaltungsreihe sind eine Licht- und Feuershow und ein simulierter Vulkanausbruch mit Höhenfeuerwerk am Samstagabend.

Ein Vulkan-Modell, das den Ausbruch der Eifel-Vulkane simuliert, ist das Herzstück des Vulkan-Museums Lava-Dome in Mendig. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Rockfestival in Rengsdorf

Rockmusik-Fans kommen am Wochenende (26. und 27.7.) wieder in Rengsdorf auf ihre Kosten, beim Festival "Rock the Forest". Bereits seit 1981 findet das Festival dort auf dem Waldfestplatz statt. In diesem Jahr gibt es etwa Rockmusik aus den 80er-Jahren zu hören. Unter anderem spielt eine Coverband der US-Legenden Metallica. Festivalbesucher können außerdem vor Ort campen.

Poetensommer in St. Goar am Mittelrhein

Zum ersten Mal dreht sich an diesem Wochenende (26. bis 28.7.) in St. Goar alles um Sprachkunst, Poesie, Performance und Rhythmus. In der Rheinfelshalle feiert der "Poetensommer" Premiere. Am Samstag gibt es einen kostenlosen Poetry-Slam-Workshop, außerdem findet ein Poesie-Wettbewerb statt. Darüber hinaus gibt’s Live-Auftritte, Podien und Lesungen.

Französischer Markt in Neuwied

Kulinarisch hingegen geht's am Samstag und am Sonntag (27. und 28.7.) in Neuwied zu, beim "Französischen Markt" in der Luisenstraße. Mit mehr als 50 Markthändlern, Straßenmusikanten und der beliebten Freizeitsportart Boule, werden die Besucher ins Nachbarland entführt. Französische Delikatessen wie Käse, Wein, Gebäck und Wurst sind an den Marktständen ebenso zu finden wie ausgewähltes Kunsthandwerk. Der Sonntag ist in Neuwied zudem Verkaufsoffener Sonntag.

Eine Partie Boule darf beim Französischen Markt in Neuwied nicht fehlen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Filmnächte am Rheinufer in Andernach

Kino-Freunde kommen noch bis Samstag (27.7.) in Andernach auf ihre Kosten. Bei den "Filmnächten am Rheinufer" werden Filme in Open-Air-Kulisse gezeigt. Am Freitag läuft "Fall Guy" mit Ryan Gosling und Emily Blunt. Am Samstag läuft "Back to black", eine Dokumentation über die Sängerin Amy Winehouse. Vor den Filmen gibt's jeweils Live-Musik.

Burgunderfest in Bad Neuenahr

In Bad Neuenahr dreht sich am Samstag (27.7.) alles um den Wein. Beim 27. "Burgunderfest" erwartet die Besucher eine Wanderung über den Rotweinwanderweg. Unterwegs versorgen mehrere Winzer an ihren Ständen die Wanderer mit Burgunder. Am Nachmittag beginnt auf der Festwiese in Bad Neuenahr der Tanz über den Weinbergen. Die Tanzfläche liegt mitten im Weinberg, für die Musik sorgt eine Bigband.

Oldtimer-Treffen im Hunsrück

Wer ein Faible für schöne, alte Autos hat, der sollte sich am Samstag (27.7.) auf den Weg in den Hunsrück machen. Bei der "Hunsrück Classic" treffen sich Oldtimer-Fahrer zunächst in Kastellaun, wo sich die Besucher die Autos anschauen können. Danach starten die Oldtimer zu einer gemeinsamen, hundert Kilometer langen Ausfahrt, die in der Museumsscheune in Neuerkirch mit einem Grillfest endet.

1.700 Leichtathleten messen sich in Koblenz

Im Stadion auf dem Oberwerth in Koblenz kommen ab Freitag etwa 1.700 Leichtathletinnen und Athleten zusammen. Bis Sonntag treten sie bei den Deutschen Meisterschaften U16 und U20 gegeneinander an. Nach Auskunft des Verbandes werden an den drei Wettkampftagen fast 80 deutsche Meistertitel vergeben -etwa im Hochsprung, Weitsprung oder Lauf-Wettbewerben. Die große Sportveranstaltung ist für Besucher geöffnet. Es gibt auch einen Live-Stream im Internet.