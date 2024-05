Region Koblenz: Das ist am Pfingstwochenende los

Ob in Koblenz, an der Ahr, im Mittelrheintal oder im Westerwald - am Pfingstwochenende locken zahlreiche Veranstaltungen in der Region. Hier gibt es einige Highlights.

20. Mittelalterliches Spectaculum Oberwesel

Für Mittelalter-Fans ist das Spectaculum in Oberwesel ein besonderes Highlight. Von Samstag bis Pfingstmontag gibt es in den Gassen, auf den Plätzen und auf mehreren Bühnen in dem Städtchen Gaukler, Ritter und historisches Handwerk zu sehen. Das mittelalterliche Spectaculum findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Eine Tageskarte kostet 18 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Rasante Fahrgeschäfte und ein ausgiebiges Partyprogramm bietet die Pfingstkirmes im Neuwieder Stadtteil Heddesdorf. Fünf Tage lang, vom 17. bis 21. Mai, können Besucherinnen und Besucher die Fahrgeschäfte nutzen - etwa eine Riesenschaukel mit 24 Metern Höhe, eine Wildwasserbahn oder auch märchenhafte Seepferdchen für die Kleineren. Dazu gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Frühstück im Riesenrad, Partys an den Abenden, Kirmesumzug, und traditionellem Feuerwerk.

Gute Weine und spritziger Sekt von der Ahr stehen beim Weinmarkt der Ahr im Mittelpunkt. Auf dem Marktplatz in Ahrweiler bieten Weingüter und Winzergenossenschaften aus der Region ihre Weine an. Dazu gibt es Essen von heimischen Gastronomen, gute Musik - und am Freitagabend wird die neue Ahrweinkönigin gekrönt. Der Weinmarkt dauert vom 17. bis 20. Mai.

Auf dem Marktplatz in Ahrweiler bieten beim Weinmarkt an der Ahr Weingüter und Winzergenossenschaften aus der Region ihre Weine an. Rheinland-Pfalz-Touristik

Anlässlich des Internationalen Museumstages gibt es am Pfingstsonntag zahlreiche Aktionen in verschiedenen Museen im Norden von Rheinland-Pfalz. Wie etwa Yoga im Koblenzer Ludwig Museum oder ein Blick hinter die Kulissen, in Bereiche, die man sonst nicht sehen kann, im Landschaftsmuseum in Hachenburg. In einigen Museen ist der Eintritt an dem Tag frei - etwa im Mittelrhein-Museum Koblenz, im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen und in mehreren Museen in Lahnstein.

Holzkohle herstellen nach alter Köhler Art - darum geht es bei den Köhlertagen in Boppard. Los geht es am Samstag, 18. Mai, mit dem traditionellen Anbrand des Meilers, musikalisch begleitet von japanischen Taiko-Trommeln der Musikakademie BoppArt. Der Meiler schwelt dann bis Mittwoch. 1.000 kg Holzkohle aus heimischen Wäldern wollen die Veranstalter vom Bopparder Köhlerverein dabei herstellen. Ab Mittwoch steht die Kohle zum Verkauf. Essen und Getränke gibt es während der Köhlertage natürlich auch und Landesforsten Rheinland-Pfalz bietet an allen Tagen Spiele und Informationen an.

Mehr als 500 Trödelstände erwarten Besucherinnen und Besucher beim Pfingstmarkt in der Mayener Innenstadt. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag öffnen die Stände jeweils von 11 bis 18 Uhr. Neben den Flohmarktständen gibt es auch zahlreiche Imbissstände, Kinderkarussells und die traditionelle Musik der Drehorgeln.

Ein üppiges Essensangebot für alle, die gern schlemmen, gibt es bei der Street Food Tour in Koblenz. Von Freitag bis Pfingstmontag bieten Gastronomen, mobile Garküchen und Foodtrucks ihre Gerichte an. Laut der Veranstalter ein Event für alle Koch- und Essbegeisterten, die in entspannter Atmosphäre bei guter Musik genießen wollen.