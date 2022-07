Millionenschaden nach Hagel im Mai in Neuwied

Das Hagelunwetter im Mai hat in der Stadt Neuwied einen Schaden von rund drei Millionen Euro hinterlassen. Das teilte ein Stadtsprecher mit. Einige Gebäude seien zum Teil so stark beschädigt, dass Reparaturen noch Monate andauern könnten. Eine Kita wurde nach Angaben der Stadt beispielsweise so stark durch das Unwetter mitgenommen, dass sie in ein anderes Gebäude umziehen musste. Auch die beiden Turnhallen der Raiffeisenschule seien noch gesperrt. Zwei Feuerwehrhäuser in Neuwied seien zwar wieder weitestgehend trocken, aber nur provisorisch hergerichtet. Die Arbeiten würden sich hinziehen, weil Handwerker in der Region stark ausgelastet seien und das nötige Material nicht immer verfügbar sei. Auch in Nickenich in der Verbandsgemeinde Pellenz hat das Unwetter einen hohen Schaden hinterlassen – die Summe beläuft sich nach Angaben einer Sprecherin auf insgesamt knapp 400.000 Euro. Immerhin habe die Versicherung bereits zugesagt, die Kosten zu übernehmen.