Schwerer Unfall auf A61: Mann kracht in "abgehängten" Anhänger

Bei einem schweren Unfall auf der A61 zwischen Emmelshausen und Boppard wurde ein Mann schwer verletzt. Die Autobahn war lange gesperrt, ist aber wieder frei.

Kurz nach 4 Uhr am frühen Dienstagmorgen löste sich laut Polizei bei einem Auto der Anhänger und kam auf der linken Spur zum Stehen. Auf dem Anhänger war den Angaben zufolge ein weiteres Auto geladen. Warum die Deichsel des Anhängers während der Fahrt abriss, ist bis jetzt nicht bekannt.

Unfall A61: 72-Jähriger verletzte sich schwer

Ein 72 Jahre alter Autofahrer, der anschließend auf der A61 Richtung Norden unterwegs war, übersah nach ersten Erkenntnissen der Polizei den unbeleuchteten Anhänger und krachte in das Hindernis.

Der Mann, der den Angaben zufolge mit einem Fahrzeug der Bundeswehr unterwegs war, verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Koblenz gebracht. Über den Zustand des Verletzten machte die Polizei keine Angaben. Er soll aber nicht in Lebensgefahr schweben. An allen beteiligten Fahrzeugen sei zusammen ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden, hieß es.

A61 Richtung Koblenz vier Stunden voll gesperrt

Die Autobahn war zwischen Emmelshausen und Boppard in Fahrtrichtung Koblenz für fast vier Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den Parkplatz "Hellerwald" an der Unfallstelle vorbei geleitet. Mittlerweile sind beide Spuren der A61 laut Polizei wieder gereinigt und freigegeben.