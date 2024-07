Der Verein ANINOVA e. V. hieß ursprünglich Deutsches Tierschutzbüro e.V., er hat seinen Sitz in Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen. Sein Zweck ist es nach eigenen Angaben, Missstände in der industriellen Massentierhaltung und in der Zucht von Pelztieren zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Neben dem Verein gibt es noch die ANINOVA-Stiftung, die eigenen Angaben zufolge Tiere aus der Massentierhaltung oder aus Pelzzuchtfarmen rettet und sie auf Lebenshöfen unterbringt und versorgt.

Der Verein sorgt immer wieder für Schlagzeilen, weil er unter anderem mit versteckten Kameras Missstände in Schlachthöfen aufgedeckt hat. Etwa im November 2018 in einen Schlachthof in Oldenburg. Ein Gericht bestätigte später, dass auf den Videoaufnahmen strafbare Tierquälerei zu sehen war.

