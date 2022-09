Karnevalisten planen Sessionsauftakt ohne Corona-Auflagen

Die Karnevalisten in Koblenz wollen am 11. November ohne Pandemie-Auflagen in die neue Session starten. Auch bei anderen Vereinen in der Region gibt es bislang keine Einschränkungen.

Im Frühjahr war der Rosenmontagszug in Koblenz wegen der Corona-Pandemie noch abgesagt worden. Der Start der neuen Session soll nun aber wie gewohnt stattfinden können. Der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Christian Johann sagte dem SWR, es seien momentan keine Einschränkungen geplant. Es werde aktuell schließlich auch Oktoberfest mit vielen Besuchern in Zelten gefeiert. Der Anfang September begonnene Vorverkauf für den Sessionsauftakt im November laufe gut.

Die Veranstaltung solle - wie sonst auch - dann im Freien stattfinden. Auf dem Münzplatz werden an dem Tag den Angaben zufolge bis zu 5.500 Besucher erwartet. Am 5. Oktober plant die AKK, das Programm der neuen Fastnachtskampagne vorzustellen.

Rathauserstürmung der Möhnen in Mülheim-Kärlich ohne Einschränkungen

In Mülheim-Kärlich wird am 11. November auf dem Rathausplatz in die neue Kampagne gestartet, dann soll das neue Möhnenpaar um 11:11 Uhr das Rathaus erstürmen. Nach Angaben der Veranstalter soll es eine Bühne mit Band und Unterhaltungsprogramm geben - alles ohne Corona-Beschränkungen. Die Veranstalter rechnen mit etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

In Neuwied und auch in Mayen soll am 12. November ohne Corona-Beschränkungen gefeiert werden können. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben in Mayen mit bis zu 400 Teilnehmenden.

Erstmals wieder Karnevalsveranstaltungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Im Ahrtal starten die Karnevalisten schon etwas früher, nämlich am 6. November, in die neue Session: Wie der erste Vorsitzende dem SWR mitteilte, feiern der Festausschuss Karneval Bad Neuenahr-Ahrweiler und seine fünf angeschlossenen Karnevalsgesellschaften ab 11:11 Uhr in Heimersheim - zuerst auf dem Marktplatz, später in der Landskronhalle.

Auch in Walporzheim werde nach zwei Jahren Pause zum ersten Mal wieder Karneval gefeiert. Ebenfalls am 6. November lädt hier die Karnevalsgesellschaft "Bunte Kuh" ab 15:11 Uhr zum Sessionsauftakt ein.