Diebstähle aus Lkw: Polizei nimmt sechs "Planenschlitzer" fest

Die Polizei in RLP hat sechs mutmaßliche Mitglieder einer Bande festgenommen: Die sogenannten Planenschlitzer sollen Waren aus Lastwagen gestohlen haben.

Die festgenommenen Planenschlitzer sitzen wegen schweren Bandendiebstahls in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Freitag mitteilte.

Diebesbande plündert vor allem auf Raststätten an A61

Sie sollen bevorzugt auf Rastplätzen entlang der Autobahn 61 die Planen von Lastwagen aufgeschlitzt und die darunter gelagerte Ware gestohlen haben. Dazu sollen sie vor allem die Nacht ausgenutzt haben, in der die Fahrer schliefen und von den Taten nichts mitbekamen.

Zuletzt sollen die Festgenommenen auf zwei Rastplätzen bei Grafschaft und Sinzig an der A61 die Planen von vier geparkten Lastwagen aufgeschlitzt haben. Ware nahmen sie dabei jedoch nicht mit.

Hunderte Pakete mit wertvollem Glasschmuck gestohlen

Bei einem weiteren Fall an der A4 bei Düren in Nordrhein-Westfalen soll die Gruppe allerdings mehr als hundert Pakete mit hochwertigem Glasschmuck von einem Lastwagen gestohlen haben.

Seit Mai wurde gegen die Bande ermittelt. In der Nacht zum Mittwoch wurden die sechs Beschuldigten festgenommen. Alle gestohlenen Gegenstände wurden bei ihnen gefunden.