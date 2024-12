Tödlicher Raser-Unfall im Westerwald: Höhere Haftstrafe gefordert

Vor dem Landgericht in Koblenz hat heute das Berufungsverfahren einer Frau aus dem Westerwald begonnen. Sie soll für den Tod eines Ehepaares verantwortlich sein.

Vor rund einem Jahr hatte das Amtsgericht Montabaur die Frau zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Zwei Jahre und sechs Monate Haft lautete damals das Urteil. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau für den Tod eines älteren Ehepaars verantwortlich ist. Gegen das Urteil legten sowohl die Verteidigung der Frau als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein.

Staatsanwaltschaft fordert mindestens vier Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft fordert im Berufungsverfahren eine Haftstrafe von mindestens vier Jahren. Die Verteidigung hingegen eine Bewährungsstrafe, damit die junge Mutter nicht ins Gefängnis muss.

Die Angeklagte brach am ersten Prozesstag am Koblenzer Landgericht immer wieder in Tränen aus und entschuldigte sich für das Geschehene. Sie habe das alles nicht gewollt, sagte sie. Die junge Frau ist seit dem Unfall in psychologischer Behandlung.

Frau war mit mehr als 160 km/h unterwegs

Die damals 26-Jährige hatte im Sommer vor zwei Jahren auf regennasser Fahrbahn bei Langenhahn im Westerwald die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie war in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Den Ermittlungen zufolge war die Frau mit mehr als 160 km/h unterwegs, bevor es zu dem Unfall kam. Dies habe die Auswertung von Fahrzeugdaten ergeben.

Die beiden Insassen - ein älteres Ehepaar - wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie ums Leben kamen. Die 77-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle. Ihr 78-jähriger Mann erlag seinen Verletzungen einen Tag später im Krankenhaus. Die Angeklagte und ihre junge Tochter, die auf dem Rücksitz saß, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide waren nicht angeschnallt.