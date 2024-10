300 neue Obstbäume für das Ahrtal

Freiwillige aus der Südpfalz wollen an diesem Wochenende 300 Obstbäume im Ahrtal pflanzen - und der Region so auch drei Jahre nach der Flutkatastrophe helfen.

Organisiert hat die Aktion der Obst- und Gartenbaukreisverband Germersheim. Die Obstbäume sollen unter anderem von Mitgliedern von verschiedenen Obst- und Gartenbauvereinen aus der Südpfalz gepflanzt werden. Auch Freiwillige aus dem Ahrtal beteiligen sich an der Aktion in Insul, Schuld und der Stadt Sinzig.

Etwa 100 Helfer an Baumpflanzungen beteiligt

Am Samstag sollen zunächst die ersten 160 Bäume gepflanzt werden - beispielsweise an den Streuobstwiesen in Insul in der Nähe des Sportplatzes. Die restlichen Bäume sind am Sonntag dran. Nach Angaben des Kreisverbands werden insgesamt an diesem Wochenende etwa 100 Menschen mit anpacken. Die Planung der Aktion habe rund zwei Jahre gedauert, teilten die Organisatoren aus Germersheim mit.

Organisatoren hoffen auf weitere Spenden

Ziel des Projekts sei auch, dass die jungen Obstbäume in den kommenden fünf Jahren versorgt und professionell gepflegt werden. Um das sicherzustellen, wollte der Gartenbaukreisverbands nach eigenen Angaben mindestens 60.000 Euro an Spenden sammeln.

Das sei allerdings nicht ganz gelungen: Es fehlten etwa 8.000 Euro. Der Verein hofft deshalb auf weitere Spenden. Ohne die vollständige Summe könnten die Bäume nur rund dreieinhalb Jahre gepflegt werden. Anschließend müssten sich die Kommunen selbst um die 300 Obstbäume kümmern.