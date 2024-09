Einen Michelsmarkt haben gleich zwei Städte in der Region an diesem Wochenende: Andernach und Nassau. In Lahnstein lockt das Blues-Festival und an der Mittelahr der Weinherbst.

Als wenn sie sich abgesprochen hätten: Beide Städte feiern jedes Jahr am letzten Septemberwochenende den Michelsmarkt. In Andernach startet der große Jahrmarkt am Freitag. Am verkaufsoffenen Sonntag locken auch Geschäfte in die Innenstadt und am Dienstag ist Familientag, bei dem es Ermäßigungen gibt. Mit den rund 100 "Fliegenden Händlern" gilt der Michelsmarkt als einer der größten Krammärkte im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Die Nassauer feiern von Freitag bis Montag ihren Michelsmarkt. Erst wenn am Freitagabend die Böllerschüsse ertönen, ist das Fest auch offiziell eröffnet. Doch davor gibt es schon den Luftballonumzug ab der Grundschule, begleitet von dem Spielmannszug Singhofen. Und nicht zu vergessen: Der Michelrock im Festzelt ist hier eine feste Größe. Wie in Andernach erstreckt sich auch in Nassau der Michelsmarkt über die ganze Innenstadt. Der Familientag hier ist bereits montags.

Wir leben in einer Weinregion und deswegen soll auch das Bopparder Weinfest nicht fehlen. Vom 27. bis 30. September und vom 4.- 6. Oktober feiern hier die Menschen auf dem Bopparder Marktplatz an den verschiedenen Weinständen mit Riesling vom Bopparder Hamm und Co. Das 83. Weinfest startet am Freitagabend mit der SWR3 Party mit Partyhits und Klassikern.

Das Weinfest im Boppard lockt immer zahlreiche Besucher aus der Umgebung an. Pressestelle Herbert Piel

Der Koblenzer Stadtteil Lay an der Mosel feiert drei Tage lang sich, den Wein und die moselländische Gemütlichkeit. Seit 1971 gibt es das Weinfest, wo sich Gäste und Einheimische auf der Gasse oder im Festzelt treffen und einen Moselschoppen trinken können. Start ist am Freitag.

Am letzten Septemberwochenende, an allen Oktoberwochenenden sowie am Tag der Deutschen Einheit können Besucherinnen und Besucher wieder an den vielen Ständen entlang des Rotweinwanderwegs und in den Orten an der Mittelahr den Weinherbst genießen: die Landschaft, die Weine und Kulinarisches. Veranstaltet wird das Wanderevent erneut von den Verkehrs- und Tourismusvereinen aus Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr in Kooperation mit der "Zukunft Mittelahr", die sich für den Wiederaufbau in Rech, Mayschoß und Dernau einsetzt.

Zum 44. Mal lädt der Verein "Lahnsteiner Musikszene" zum Bluesfestival ein. Dieses Jahr spielt die britische Kultband "Ten Years After", die schon in Woodstock aufgetreten ist. Das Festival steht unter dem Motto "Blues für Tom". Tom Schroeder war einer der Mitbegründer des Lahnsteiner Bluesfestivals, er ist im vergangenen Jahr gestorben. Einlass in der Stadthalle Lahnstein ist ab 18 Uhr. Das erste Konzert startet um 19 Uhr.

Garagenflohmärkte gelten als Geheimtipp, um Schnäppchen zu machen oder um das Neueste aus der Nachbarschaft zu erfahren. Am Sonntag, von 9 bis 15 Uhr ist es in Sankt Sebastian soweit. Fast 80 Stände mit Kinderspielsachen, Schallplatten und jeglichem Krimskrams sind beim Basjaneser Garagenflohmarkt angemeldet. Sie sind im gesamten Ort verteilt.

Joggen, Walking, Nordic Walking und Gehen - alles ist drin in Diez. Und egal ob groß oder klein - wer sich bewegen möchte, ist am Sonntag beim Stadtlauf in Diez richtig. Kinder können auf der 400-Meter-Bambini-Strecke die Beine in die Hand nehmen. Dann gibt es noch die Einkilometerstrecke, fünf Kilometer und der Hauptlauf mit zehn Kilometern. Von Umkleidezelte über Essen und Getränke bis zum Schuhberater ist alles dabei.