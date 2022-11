Die Verbandsgemeinde Diez hat eine neue Bürgermeisterin. Die 26-jährige Maren Busch aus Diez konnte bei der Wahl die absolute Mehrheit erringen.

51,5 Prozent der Wähler und Wählerinnen gaben der parteilosen Kandidatin ihre Stimme. Der Amtsinhaber, Michael Schnatz von der SPD, erhielt laut vorläufigem Endergebnis 24,4 Prozent der Stimmen, die Kandidatin der CDU, Jennifer Zorn kam demnach auf genau 24 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,5 Prozent.

Vorgänger wegen Greensill-Affäre in der Kritik

Michael Schnatz hat erst eine Amtszeit hinter sich. Er trat 2015 die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Franz Klöckner (SPD) an. Schnatz geriet im Rahmen der Greensill-Affäre in die Kritik. Die Verbandsgemeinde hat durch die problematische Anlage vermutlich sieben Millionen Euro verloren.

Die Aufarbeitung der Greensill-Pleite ist eines der Themen, mit der sich Maren Busch ab dem 1. Juni 2023 als neue Bürgermeisterin der VG Diez beschäftigen kann. Sie hatte im Rahmen des Wahlkampfs unter anderem betont, dass es ihr wichtig sei, aus den gemachten Fehlern zu lernen und in Zukunft auf Bankinstitute vor Ort zu bauen.

Busch sieht in ihrem Alter einen Vorteil

Busch wohnt in Diez und arbeitet derzeit als Prokuristin bei einer Immobilienmanagementgesellschaft in Limburg. Sie ist nach eigenen Angaben in mehreren Vereinen und auch in der Kirche aktiv. Zu ihrem Alter sagte sie im Rahmen des Wahlkampfs: "Ja, ich bin jung, aber ich denke, es ist ein Vorteil."