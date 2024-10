Totschlag in Urmitz - Verdächtiger in Untersuchungshaft

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen 45 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des Totschlags. Er soll im Streit einem 46-Jährigen schwere Kopfverletzungen zugefügt haben.

In der Folge sei der Mann an seinen Verletzungen gestorben, so die Staatsanwaltschaft. Der körperlichen Auseinandersetzung soll ein länger andauernder Streit um Geld vorausgegangen sein.

Tödlicher Streit auf Garagengelände in Urmitz

Laut Ermittlungsbehörde ereignete sich der Streit in der Nacht zum Sonntag auf einem Garagengelände in Urmitz. Wegen des dringenden Tatverdachts und Fluchtgefahr erließ die Ermittlungsrichterin Haftbefehl. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft wertet nach eigenen Angaben derzeit Kleidungsstücke und Mobiltelefone aus.