Bus-Chaos im Kreis MYK: Mutter empört über Manöver auf Bahnübergang

Seit gut einem Jahr hagelt es Beschwerden am Busunternehmen Transdev im Kreis Mayen-Koblenz. Jetzt sorgt ein Vorfall am Bahnübergang in Lehmen für neuen Zündstoff.

Die Bussituation im Kreis Mayen-Koblenz sei wieder eskaliert, sagt Verbandsbürgermeister Maximilian Mumm (SPD). Er habe von einer Mutter aus Kerben gehört, dass am 16. Januar ein Busfahrer seinen Schulbus mitten auf einem Bahnübergang vor und zurück gesetzt habe. Deren Tochter habe ein Video mit dem Handy gedreht, das dem SWR vorliegt und das Rangieren zeigen soll. Natascha Sniehotta berichtet im Gespräch mit dem SWR, dass der Fahrer des Schulbusses die Kurve nicht richtig genommen habe. Er habe deshalb minutenlang auf dem Bahnübergang in Lehmen mit dem Fahrzeug rangiert. Ihre 13-jährige Tochter habe das gefilmt. Die Schülerin habe sich zudem noch an der Hand verletzt, als der Busfahrer kurze Zeit später nach einer verpassten Bushaltestelle eine Vollbremsung hinlegte. "Mittlerweile habe ich echt Angst, meine Tochter mit dem Bus fahren zu lassen. Aber wir sind darauf angewiesen." Transdev: Seit Dezember 2021 beschweren sich Eltern Schon seit der Busverkehr im Kreis Mayen-Koblenz im Dezember 2021 von der Transdev übernommen wurde, gibt es immer wieder Kritik und Beschwerden - nicht nur wegen Verspätungen, sondern auch, weil die Busfahrer oft keine Ortskenntnis haben. Es gab auch bereits Strafanzeigen gegen Busfahrer. Im Kreis wachse bei Eltern die Angst, ihre Kinder mit dem Bus zur Schule fahren zu lassen, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld. Viele brächten sie inzwischen selbst dorthin. So wie Natascha Sniehotta. Sie sagte dem SWR: "Da muss doch endlich mal was passieren. Mittlerweile habe ich echt Angst, meine Tochter mit dem Bus fahren zu lassen. Aber wir sind darauf angewiesen." Video herunterladen (14,7 MB | MP4) Bürgermeister Mumm will Taten vom Kreis sehen Maximilian Mumm fordert jetzt erneut Konsequenzen: Der Geschäftsführer der zuständigen Transdev-Tochter VREM müsse ausgetauscht werden. Im besten Fall aber müsse der Kreis den Vertrag mit Transdev kündigen. Dass das möglich sei, habe ein juristisches Gutachten ergeben, sagt Mumm, der auch Mitglied im Verkehrsausschuss im Kreistag ist. Er hält das Argument des Kreises, dass man keinen Ersatz habe und deshalb den Vertrag nicht kündigen könne, für nicht stichhaltig. Per Notvergabe könne man dann andere, regionale Unternehmen beauftragen, den Busverkehr im Kreis Mayen-Koblenz aufrecht zu erhalten. Schließlich solle man ernsthaft darüber nachdenken, den ÖPNV im Kreis wieder in kommunale Hand zu geben - so, wie man das auch mit der Abfallwirtschaft getan habe. Busunternehmen Transdev will den Vorfall prüfen Das zuständige Busunternehmen gibt an, die Vorfälle nicht bestätigen zu können, sie aber prüfen zu wollen. Die Sicherheit der Fahrgäste, vor allem auch im Schulbusverkehr, habe oberste Priorität. Die häufig wechselnden ausländischen Fahrer würden von der Transdev zudem laufend geschult. Landkreis Mayen-Koblenz hält am Unternehmen fest Auch der Landkreis sei über Vorfälle dieser Art besorgt, so ein Sprecher. Aber das stelle nicht das gesamte System in Frage. Insgesamt laufe der Betrieb nach dem anfänglichen Chaos vor einem Jahr weitgehend störungsfrei, heißt es vom Kreis Mayen-Koblenz. Dennoch habe der Landrat den Landesbetrieb Mobilität gebeten, die vorläufige Konzession für das Busunternehmen anhand aktueller Vorfälle neu zu bewerten.