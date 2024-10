Halloween: Schaurig-schöne Tipps für die Region Koblenz

Achtung, hier wird's gruselig! Auch im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es wieder einige schauerliche Grusel-Events. Wir haben einige Highlights für euch zusammengestellt.

Tierisches Halloween: Tierpark Rheinböllen

Das ist nur was für Mutige! Der Tierpark Rheinböllen verwandelt sich vom 31. Oktober bis 3. November in einen magischen Ort voller Abenteuer und Geheimnisse. Es gibt einen Gruselgarten, Grusel-Fütterungen und Fackelwanderungen. Kinder erhalten laut Park zum Eintritt einen Überraschungsbeutel. Sie zahlen 15 Euro, die erwachsene Begleitperson 13 Euro für den Parkbesuch.

Halloween "unter Tage": Besucherbergwerk Grube Bindweide

Nach dem Erfolg aus dem letzten Jahr gibt es am 30. und 31. Oktober um 17 und 18 Uhr im Besucherbergwerk Grube Bindweide in Steinebach/Sieg im Kreis Altenkirchen wieder vier Veranstaltungen zu Halloween "unter Tage". Das Bergwerksteam veranstaltet Sonderführungen, um die Berggeister und Gespenster im tiefen Stollen aufzuspüren.

Die Grube Bindweide verwandelt sich den Angaben zufolge in eine Naturgeisterbahn durch die Dunkelheit im Bergwerk mit bizarren Steinformationen und flackernden Lichtern. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahre. Sie dürfen gerne verkleidet kommen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Wer mit dabei sein möchte, sollte sich bis spätestens Montag, 28. Oktober anmelden.

Das Bergwerksteam freut sich vielen mutigen Kindern einen gruseligen und spannenden Halloweenabend zu bieten. Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Fotograf: Udo Runnebaum

Halloween-Irrgarten: Horrorlabyrinth in Mudenbach

In Mudenbach im Westerwald gibt es zum zweiten Mal in Folge ein Halloween-Labyrinth. Am Samstag, 26. Oktober und Donnerstag, 31. Oktober können sich Menschen im "Camp Westside" im Blumenstück von Laien-Schauspielern erschrecken lassen. Die Light Version gibt's nach Angaben der Veranstalter von 18 bis 20 Uhr. Danach wird's noch gruseliger! Ab 20 Uhr müssen Besucher mindestens 16 Jahre alt und in guter Verfassung sein. Tickets gibt's online für 3,31 Euro.

Halloween hoch oben in den Bäumen: Kletterwald Sayn

Auch dieses Jahr findet an Halloween von 17 bis 23 Uhr wieder das traditionelle Halloween-Klettern im bunt beleuchteten Kletterwald Sayn statt. Der Veranstalter bittet vorab über das Buchungssystem des Kletterwalds zu reservieren. Mit klettertauglicher Ganzkörperverkleidung gibt's den Angaben zufolge fünf Euro Rabatt auf den Gesamtpreis. Erwachsene zahlen regulär für drei Stunden 26 Euro, Kinder und Jugendliche 21 Euro.

Halloween im Freizeitpark : Tolli-Park in Mayen

Der Tolli-Park in Mayen bietet am 31. Oktober von 16 bis 23 Uhr Halloween-Entertainment für Kinder an: Halloween-Schminken, Kostümprämierung, Kürbissuche, eine magische Feuershow und ein gespenstisches Lichtspektakel sorgen mit Sicherheit für jede Menge Halloween-Spaß. Karten gibt es im im Vorverkauf für 19,90 Euro, an der Abendkasse für 24,90 Euro.

Halloween auf der Spuk-Burg : Ehrenburg in Brodenbach

Von Allerheiligen bis 3. November von 11 bis 17 Uhr gibt es beim Geisterfest auf der Ehrenburg in Brodenbach ein gespenstisches Treiben in den dunklen Gängen der Burg. Vampire bevölkern die Ehrenburg und andere gruselige Figuren bringen das ganze Halloween-Fest durcheinander.