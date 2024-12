Fahrplanwechsel: Das ändert sich im Nahverkehr im Norden von RLP

Ab dem 15. Dezember gilt ein neuer Fahrplan für Fern- und Nahverkehrszüge in der Region - aber auch für die Busse, etwa im Westerwald und im Kreis Cochem-Zell.

Mit dem Winterfahrplan kommen vom 15. Dezember einige Änderungen für den Nahverkehr im Westerwald: Die Kreisverwaltung in Montabaur rät deshalb allen Menschen, die mit dem Bus fahren, sich zu informieren.

Nach ihren Angaben sind vor allem die Bereiche Höhr-Grenzhausen, Ransbach-Baumbach, Hachenburg und Selters betroffen. Hier haben sich teilweise die Abfahrtzeiten der Busse und die Dauer der Fahrten verändert. Aber auch die Strecken, die die Busse fahren und die Umsteigemöglichkeiten sind dann zum Teil anders als bislang.

Mehr Infos zu Änderungen im Busfahrplan im Westerwaldkreis Die betroffenen Linien werden von den Verkehrsunternehmen Griesar sowie der Bietergemeinschaft von FriBus und Orthen betrieben. Im Einzelnen sind dies nach Angaben des Westerwaldkreises: Linie 419 : Höhr-Grenzhausen – Nauort – Sayn – Engers – Bendorf – Koblenz (Betreiber: Griesar Reisen)

: Höhr-Grenzhausen – Nauort – Sayn – Engers – Bendorf – Koblenz (Betreiber: Griesar Reisen) Auf dieser Linie wird es einige Änderungen geben. Mit der Neuordnung wird ein Zwei-Stunden Takt eingeführt. Zwischen Höhr-Grenzhausen und Engers fahren die Busse in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags nicht mehr über Vallendar, es findet aber eine Anbindung an das Gewerbegebiet in Koblenz-Bubenheim sowie verbesserte Umsteige-Anschlüsse am Schloss Sayn zur Koveb-Linie 8 und am Bahnhof Engers zu den Regionalzügen statt. Zudem sind mit dem neuen Fahrplan Alsbach, Caan, Nauort, Sessenbach und Wirscheid sowie Stromberg in die Linie integriert. Am Wochenende besteht für den Bereich Höhr-Grenzhausen dann ein zusätzliches Angebot.

Linie 439 : Hachenburg – Selters – Dierdorf – Bendorf – Koblenz (Betreiber: FriBus/Orthen)

: Hachenburg – Selters – Dierdorf – Bendorf – Koblenz (Betreiber: FriBus/Orthen) Die bisherige Pendleranbindung wurde an die Linie 110 angepasst.

Linie 461: Selters beziehungsweise Dierdorf – Sessenhausen – Deesen – Oberhaid – Wittgert – Ransbach-Baumbach (Betreiber: FriBus/Orthen)

Aus der Linie 968 wurden einzelne Fahrten integriert und zeitlich angepasst. Die Gemeinden Breitenau, Deesen, Ellenhausen, Oberhaid, Sessenhausen und Wittgert wurden erschlossen und das Angebot frühmorgens bis in den Abend ergänzt.

Linie 467 : Siershahn – Ransbach-Baumbach – Hundsdorf – Höhr-Grenzhausen (Betreiber: Griesar Reisen)

: Siershahn – Ransbach-Baumbach – Hundsdorf – Höhr-Grenzhausen (Betreiber: Griesar Reisen) Die Linie wurde neu geschaffen, um Fahrten von Siershahn nach Höhr-Grenzhausen anzubieten, die bislang von der Linie 461 abgedeckt wurden.

Linie 956 : Krümmel – Marienrachdorf (Betreiber: FriBus/Orthen)

: Krümmel – Marienrachdorf (Betreiber: FriBus/Orthen) Der Kindergarten- und Schulverkehr nach Marienrachdorf wurde aus der Linie 968 integriert.

Linie 958 : Niedersayn beziehungsweise Mogendorf – Wirges – Dernbach (Betreiber FriBus/Orthen)

: Niedersayn beziehungsweise Mogendorf – Wirges – Dernbach (Betreiber FriBus/Orthen) Keine Änderungen.

Linie 964 : Stromberg – Nauort – Hundsdorf – Ransbach-Baumbach (Betreiber: Griesar Reisen)

: Stromberg – Nauort – Hundsdorf – Ransbach-Baumbach (Betreiber: Griesar Reisen) Zusätzlich gibt es nun eine Rückfahrt der Grundschule Nauort nach 14 Uhr.

Linie 968 : Höhr-Grenzhausen Schulzentrum – Schillerstraße – Goethe-Schule (Betreiber: Griesar-Reisen)

: Höhr-Grenzhausen Schulzentrum – Schillerstraße – Goethe-Schule (Betreiber: Griesar-Reisen) Fahrten in den Bereich Marienrachdorf und Haiderbach wurden in die Linien 461 und 956 ausgegliedert.

Linie 970 : Deesen – Nauort – Vallendar (Betreiber: Griesar Reisen)

: Deesen – Nauort – Vallendar (Betreiber: Griesar Reisen) Keine Änderungen.

Informationen zum regionalen Busverkehr des VRM Zu finden sind diese Informationen auf der Internetseite des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel VRM unter www.vrminfo.de - und zwar im Menüpunkt Fahrplan unter "ab 15.12.2024 Linienfahrplansuche".

Verbesserungen im Busverkehr im Kreis Cochem-Zell

Im Landkreis Cochem-Zell werden die bislang saisonal verkehrenden RadBusse 739 und 755 eingestellt. Und die Fahrten des RegioBus 750 zwischen Blankenrath und dem Flughafen Hahn werden am Wochenende aufgrund der zurückgegangenen Passagierzahlen am Flughafen auf wenige Fahrten am Tag reduziert.

Außerdem gibt es dort eine neue Verbindung für Menschen, die mit dem Bus direkt von Burgen nach Treis-Karden fahren wollen, so der VRM. Das hatten die Ortsgemeinden lange gefordert. Insgesamt soll das neue Konzept für den Kreis keine zusätzlichen Kosten nach sich ziehen und den Kreis Cochem-Zell einfacher mit dem Bus an das Oberzentrum Koblenz anbinden.

Das ändert sich im Busverkehr im Kreis Cochem-Zell Im Kreis Cochem-Zell wird vom 15. Dezember 2024 an ein neues Buskonzept umgesetzt. Nach Angaben des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) wurde dafür unter anderem das Angebot der Linien 740 und 749 zwischen Treis-Karden und Burgen überarbeitet. Statt der Strecke Treis-Karden – Lütz – Burgen wird jede zweite Fahrt zwischen Treis-Karden und Burgen über die linke Moselseite und die Löfer Brücke geführt. Dabei werden Müden, Moselkern, Hatzenport, Löf und Brodenbach zusätzlich direkt nach Treis-Karden angebunden. Es fallen alle Fahrten der Linie 749 zwischen Treis-Karden, Lütz und Burgen weg. Die Busse der Linie 740 fahren von Kaisersesch über Treis-Karden nach Lütz und Burgen (wie ursprünglich geplant) und ab Burgen als Linie 743 weiter über Brodenbach, Löf, Hatzenport, Moselkern und Müden nach Treis-Karden. Die Busse der Linie 740 von Burgen über Lütz nach Treis-Karden und weiter nach Kaisersesch starten bereits in Treis-Karden unter der Liniennummer 743 über Müden, Moselkern, Hatzenport, Löf und Brodenbach nach Burgen. Durch den Umweg über die Löfer Brücke entfallen samstags und sonntags morgens alle Fahrten vor 8.30 Uhr zwischen Burgen und Treis-Karden sowie täglich nach 21.00 Uhr zwischen Lütz und Burgen. Lütz wird an die Linie 31 in Burgen im 2-Stunden-Takt mit Anschluss in alle Orte entlang der rechten Moselseite bis Koblenz angebunden. Erstmals wird es direkte Fahrtmöglichkeiten im Einkaufs- und Tourismusverkehr tagsüber im 2-Stunden-Takt nach Brodenbach, Löf, Hatzenport, Moselkern und Müden geben. Für Burgen werden außerhalb des Schülerverkehrs zur Grund- und Realschule plus Treis-Karden neue direkte Fahrtmöglichkeiten im Einkaufs- und Tourismusverkehr tagsüber im 2-Stunden-Takt nach Lütz und Treis-Karden sowie weiter Richtung Kaisersesch geschaffen. Es können erstmals umsteigefreie Fahrten tagsüber im 2-Stunden-Takt über Moselkern und Müden nach Treis-Karden angeboten werden. Insgesamt ergibt sich mit den Linien 740 und 743 tagsüber ein stündliches Angebot von Burgen nach Treis-Karden (und umgekehrt). In Brodenbach entstehen erstmals direkte Fahrtmöglichkeiten tagsüber im 2-Stunden-Takt nach Lütz und Treis-Karden sowie weiter Richtung Kaisersesch. Zudem kann man tagsüber direkt im 2-Stunden-Takt nach Moselkern und Müden sowie nach Treis-Karden fahren. Insgesamt ergibt sich mit den Linien 740 und 743 tagsüber ein stündliches Angebot von Brodenbach nach Treis-Karden (und umgekehrt). Für Alken, Oberfell, Niederfell, Dieblich, Lay, Moselweiß und Koblenz ergeben sich erstmals in Burgen - mit Umstieg - Fahrtmöglichkeiten tagsüber im 2-Stunden-Takt nach Lütz und Treis-Karden sowie weiter Richtung Kaisersesch. Neu ist auch die Umsteigeverbindung in Brodenbach im 2-Stunden-Takt über Löf, Hatzenport, Moselkern und Müden nach Treis-Karden. Von Löf und Hatzenport aus kann man tagsüber direkt im 2-Stunden-Takt nach Lütz und Treis-Karden fahren, ohne Umstieg am Bahnhof Treis-Karden in den Ortskern von Treis. Es wird erstmals direkte Fahrtmöglichkeiten tagsüber im 2-Stunden-Takt über Moselkern und Müden nach Treis-Karden, ebenfalls ohne Umstieg am Bahnhof Treis-Karden in den Ortskern von Treis geben. Insgesamt ergibt sich so mit den Linien 740 und 743 tagsüber ein stündliches Angebot von Brodenbach nach Treis-Karden (und umgekehrt). Moselkern und Müden werden tagsüber direkt im 2-Stunden-Takt nach Brodenbach, Burgen, Lütz und Treis-Karden angebunden, ohne am Bahnhof Treis-Karden in Richtung Ortskern Treis umsteigen zu müssen. Erstmals gibt es direkte Fahrten tagsüber im 2-Stunden-Takt nach Treis-Karden, ohne am Bahnhof Treis-Karden in Richtung Ortskern Treis umsteigen zu müssen.

Wenig Änderungen im Busverkehr in anderen Kreisen

In den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied, Rhein-Hunsrück und Mayen-Koblenz sowie der Stadt Koblenz gibt es lediglich Änderungen im Minutenbereich bei einigen Fahrplänen, heißt es vom VRM

Im Kreis Ahrweiler wird aber als Folge der Flutkatastrophe im Jahr 2021 die Bahnstation Heimersheim nach Lohrsdorf verlegt. Zudem werden auf der Linie 831 zusätzliche AnrufLinienFahrten (ALF) zwischen Heppingen und Lohrsdorf eingerichtet, da wegen der Verlegung der Bahnstation der neue Bahnhof von Heppingen aus dann nicht mehr fußläufig erreichbar sein wird.

Im Rhein-Lahn-Kreis fahren die StadtBusse 1 und 11 sowie die Linie 512 und der NachtBus N1 in Lahnstein eine neue Haltestelle direkt am Bahnhof Oberlahnstein an. Somit werden Bus und Bahn dort besser verknüpft, schreibt der VRM.

Busfahrten im Bereich des VRM werden teils teurer

Zum Jahresanfang hebt der VRM die Preise für Busfahrten um durchschnittlich 2,2 Prozent an. Im Preis gleich bleiben hierbei die Schüler-Plus-Tickets, 60-Plus-Tickets sowie die 60-Plus-Tickets im Abo.

Erfreulich für die Freizeit-Aktiven: Mit einer Minigruppenkarte kann man jetzt auch werktags vor 9 Uhr fahren. Damit können gemeinsame Ausflüge jetzt auch schon früher starten.

In der Stadt Koblenz werden die Preise für die koveb-Busse gesenkt. Mit einem Tages-Ticket für 5,50 Euro kann man dann durch die ganze Stadt fahren, die Waben der einzelnen Tarifzonen spielen dann keine Rolle mehr. Das soll helfen, den innerstädtischen Nahverkehr attraktiver zu machen. Das gilt aber nur für die koveb-Busse in Koblenz.

Wieder mehr ICEs und ICs am Hauptbahnhof Koblenz

Nach dem Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn profitiert der Hauptbahnhof Koblenz von der Wiedereröffnung der Riedbahn in Südhessen. Für die Sanierung der Strecke hatte die Bahn den Fernverkehr nach Koblenz im Sommer halbiert. Von Sonntag an fahren die Intercitys und ICEs jetzt wieder im Stundentakt durchs Rheintal. Von Koblenz sind Stuttgart, München sowie Ziele in Österreich und der Schweiz ohne Umsteigen erreichbar.

Dank der sanierten Riedbahn sind die Fernzüge auch deutlich schneller unterwegs: Zwischen Koblenz und München sparen die Reisenden fast eine Stunde. Auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke von Köln nach Frankfurt wirkt sich das nicht aus. Am Bahnhof Montabaur ändern sich zwar die Abfahrtzeiten der Züge Richtung Frankfurt und Köln. Die Zahl der ICEs bleibt aber fast unverändert.

"Keine nennenswerten Änderungen" bei den Regionalzügen

Auch im regionalen Zugverkehr wird es nach dem Fahrplanwechsel Änderungen geben. Welche genau, konnte der Zweckverband Schienenpersonanennahverkehr Nord (SPNV-Nord) dem SWR noch nicht sagen. Diese Informationen werde es erst in den kommenden Tagen geben, hieß es auf Anfrage.

Dann werde man in einer Mitteilung auch auf die großen Baustellen im Jahr 2025 eingehen, die bislang bekannt sind. "Für die Kunden in der Region Koblenz werden sich zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 keine nennenswerten Änderungen ergeben."