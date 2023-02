Nach Einbruch in Selters: 100 Kilometer Verfolgungsjagd auf A3

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag mutmaßliche Einbrecher mehr als 100 Kilometer auf der A3 bis nach NRW verfolgt. Zuvor war in Selters in einen Supermarkt eingebrochen worden.

Nach Angaben der Polizei entdeckten Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens den Einbruch gegen 1:30 Uhr und verständigten die Polizei. Daraufhin seien mehrere Polizeistreifen zu dem Rewe-Markt gefahren.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Fluchtauto

Wie die Polizei mitteilt, flüchteten die mutmaßlichen Täter daraufhin mit einem Auto über die A3 in Richtung Köln. Die Einsatzkräfte verfolgten die mutmaßlichen Täter den Angaben zufolge auch mit einem Polizeihubschrauber und konnten das Auto in Troisdorf in Nordrhein-Westfalen ausfindig machen.

Zwei mutmaßliche Einbrecher in Troisdorf festgenommen

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Koblenz ließen die Verdächtigen in der Innenstadt von Troisdorf ihr Auto zurück und flüchteten zu Fuß weiter. Schließlich sei es in enger Zusammenarbeit mit der Polizei in Nordrhein-Westfalen gelungen, die mutmaßlichen Täter in einer Kleingartenanlage in Troisdorf festzunehmen. Der Polizeieinsatz war gegen 2:30 Uhr beendet.

Den Angaben zufolge handelt es sich um zwei Männer. Die Polizei ermittelt nun, ob es noch mehr Täter gab. Derzeit schließt sie aus, dass der Einbruch in dem Supermarkt in Selters der Sprengung eines Geldautomaten dienen sollte.