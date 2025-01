Ein Toter bei Brand eines Wohnhauses in Bad Ems

In Bad Ems ist am Sonntagnachmittag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Dabei wurde ein Mensch getötet.

Die Polizei war um kurz vor 15 Uhr informiert worden, dass ein freistehendes Einfamilienhaus brenne. Zeitgleich wurde die Feuerwehr alarmiert. Sie warnte vor Brandgasen und bat die Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Video herunterladen (13,5 MB | MP4) Bei dem Brand kam eine Person ums Leben. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den einzigen Bewohner des Hauses. Eine abschließende Identifizierung steht jedoch noch aus. Brandursache steht noch nicht fest Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens gibt es bisher noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen. Neben der Polizei Bad Ems waren Kräfte der Feuerwehren Bad Ems, Attenhausen und Singhofen sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.