Diesen beiden "Fröschinnen" macht der Regen nichts aus! SWR Diese gute Laune ist doch ansteckend! SWR Ein ganz normaler Montagmorgen in Koblenz? Nicht für diese Vier! SWR Tausende Menschen feiern den Karnevalsauftakt in Koblenz am 11.11.2024 auf dem Münzplatz. SWR Diese jungen Leute genießen den Karnevalsauftakt in Koblenz sichtlich - trotz des Regens. SWR Diese Närrinnen haben sich viel Mühe gegeben mit ihrem Kostüm für den Karnevalsstart in Koblenz. SWR Auch der Oberbürgermeister von Koblenz, David Langner (SPD), feiert den Karnevalsstart auf dem Münzplatz mit. SWR SWR-Reporter Andreas Krisam liebt den Karneval und hat sich ins Getümmel gestürzt. SWR Gut drauf am 11.11 - obwohl der Himmel grau ist: Diese Drei sind schon echt in Stimmung. SWR Karnevalsauftakt in Koblenz 2024: Strenge Einlasskontrollen auf dem Münzplatz SWR Karnevalsauftakt in Koblenz: Jeder und jede, auch die Mitglieder der Karnevalsvereine, mussten durch die Einlasskontrollen. SWR Gut gelaunte Leoparden in Feierstimmung erobern den Münzplatz in Koblenz. SWR Von der Baustelle zum Karnevalauftakt nach Koblenz: Narren und Närrinnen feiern ausgelassen auf dem Münzplatz. SWR

Mit viel guter Laune und jeder Menge Olau haben die Närrinnen und Narren am 11.11. die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Ab 11 Uhr 11 wurde gefeiert - etwa 3.500 Karnevalisten waren in Koblenz beim Start in die Session 2024/25 dabei.