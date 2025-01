per Mail teilen

Auch im kommenden Jahr gibt es wieder jede Menge Baustellen auf Schiene und Straße, die für Verzögerungen im Verkehr sorgen. Wir geben eine kleine Übersicht, wo 2025 gebaut wird.

A61: Instandsetzung der Moseltalbrücke Winningen

Im September 2024 haben die Vorarbeiten zur geplanten Sanierung der Moseltalbrücke Winningen begonnen. Dort erfolgt nach Angaben der Autobahn GmbH in einem ersten Schritt die schweißtechnische Instandsetzung der Fahrbahnplatte in beiden Fahrtrichtungen, bevor in einem zweiten Schritt ab Mitte/Ende 2025 die Instandsetzung der Querträgeranschlüsse erfolgen wird.

Den Verkehrsteilnehmern stehen laut Autobahn GmbH während der Maßnahmen - bis auf wenige Ausnahmen - weiterhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Örtlichen Umleitungen seien nicht erforderlich.

Weiterhin gilt: Großraum- und Schwertransporte dürfen das Bauwerk nicht passieren und es bleibt bei der Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h für Lkw und 80 km/h für Pkw in beiden Fahrtrichtungen der Moseltalbrücke Winningen.

Neubau der Pfaffendorfer Brücke geht weiter

Ein Großbauprojekt in Koblenz ist der Neubau der Pfaffendorfer Brücke. Die Arbeiten haben im Januar 2023 begonnen und sind auf fünf Jahre angelegt. Die neue Brücke entsteht parallel zur alten und soll später verschoben werden . Wenn alles nach Plan läuft, könnte laut Stadt im März der erste neue Brückenpfeiler auf der Innenstadtseite fertiggestellt sein.

Danach gehe es weiter mit dem Pfeiler auf der Pfaffendorfer Seite. Auch erste Teile der neuen Brückenkonstruktion sollen 2025 angeliefert und verbaut werden. An der Verkehrsführung soll sich erstmal nichts ändern.

Blick in die Baugrube für einen der neuen Pfeiler für die Pfaffendorfer Brücke. Mitte Dezember erreichte die Baustelle den Grund des Rheins. Pressestelle Stadt Koblenz

Arbeiten an der Südtangente Koblenz

Die Sanierung der Südtangente Koblenz wird Autofahrerinnen und Autofahrern auch 2025 noch beschäftigen. Aktuell wird nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität an den Hauptästen der B327 von der Südbrücke aus in Richtung Koblenz gearbeitet. Die Arbeiten finden laut LBM jedoch hauptsächlich im Inneren der Bauwerke statt, sodass der Verkehr bis auf einige Tagesbaustellen in kurzen Bereichen nicht beeinträchtigt werden.

Im Frühjahr 2025 steht dann jedoch die Instandsetzung der Bauwerke an, auf der sich die Abfahrt von der B327 vom Hunsrück kommend in Richtung B9/Koblenz und die Auffahrt auf die B327 von Koblenz kommend in Richtung Hunsrück befinden. Beide Teilbauwerke müssen nach Angaben des LBM für die anstehenden Arbeiten voll gesperrt werden. Dies soll jedoch nicht zeitgleich erfolgen. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet und vor Baustart angekündigt.

Bahnbaustellen zwischen Koblenz und Köln

Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer auf der Strecke zwischen Koblenz und Köln müssen sich auch 2025 auf weitere baubedingte Verzögerungen und Zugausfälle einstellen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, erneuern Bauteams noch bis Mitte Februar unter anderem Weichen, wodurch der Streckenabschnitt zwischen Oberwinter und Bonn nicht befahrbar ist.

Die Bauarbeiten auf der Strecke der Lahntalbahn laufen nach Angaben der Bahn noch bis Anfang April. Die DB erneuert demnach Eisenbahnüberführungen und die Verkehrsstation Bad Ems. Zudem gibt es auch Tunnelarbeiten im Abschnitt zwischen Nassau und Limburg. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) mitteilt, gibt es daher weiter einen Schienenersatzverkehr auf der Strecke.

Ahrtalbahn soll bis Ende 2025 wieder in Betrieb gehen

Im Ahrtal läuft der Wiederaufbau der Bahnstrecke auf Hochtouren. Im November wurde die erste von 13 Eisenbahnbrücken auf dem 14 Kilometer langen Abschnitt zwischen Walporzheim und Ahrbrück eingesetzt. Die Deutsche Bahn hat sich nach eigener Auskunft das Ziel gesetzt, die Gesamtstrecke von Remagen nach Ahrbrück bis Ende 2025 zu elektrifizieren und größtenteils zweigleisig in Betrieb zu nehmen.

Voraussichtlich vom 1. März bis 13. Dezember 2025 finden in Koblenz-Kesselheim Arbeiten an einer Eisenbahnüberführung statt. Laut dem SPNV-Nord kommt es daher zu einer längeren Totalsperrung der beiden über die linke Rheinstrecke führenden Gleise.

Davon sind dann Fernverkehrszüge von Koblenz in Richtung Norden, der RE 5, die RB 23 und die RB 26 zwischen Koblenz und Andernach betroffen. Züge zwischen Koblenz und Neuwied können aber laut SPNV-Nord weiterhin fahren.

Baustelle Mosel : Schleusenausbau und -reparatur

Aber nicht nur auf der Straße und der Schiene wird 2025 kräftig gebaut, auch Flüsse werden zur Baustelle. So muss etwa die Moselschleuse in Müden repariert werden, nachdem Anfang Dezember ein Schiff die Schleuse gerammt hatte. Das Wasser- und Schifffahrtsamt geht derzeit davon aus, dass es bis Ende März dauern wird, bis wieder eine reguläre Güter- und Personenschifffahrt auf der Mosel stattfinden kann.

Vor dem Hintergrund des Unfalls in Müden haben die Industrie- und Handelskammern Saarland, Trier und Koblenz den Ausbau aller Mosel-Schleusen gefordert. Aktuell wird jedoch nur in Lehmen an einer zweiten Schleusenkammer gearbeitet.

Eine für Mitte 2025 geplante Ausschreibung hängt laut dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn jedoch vom Bundeshaushalt für das kommende Jahr ab. Da dieser nicht verabschiedet worden ist, sei der Fortschritt der Arbeiten ungewiss.