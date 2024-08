In der Eifel findet das jährliche Treffen der deutschen Ahmadiyya-Gemeinde statt. 50.000 Muslime werden im Laufe des Wochenendes auf dem Flugplatzgelände erwartet - das sorgt für Stau.

Auch, wenn der Flugplatz in Mendig in der Vergangenheit schon einmal Veranstaltungsort für Rock am Ring mit zehntausenden Besucherinnen und Besuchern war - ein Verkehrsaufkommen wie am Freitag sieht man dort nicht alle Tage. Nach Angaben der Polizei waren alle umliegenden Straßen ab 10:30 Uhr am Vormittag bis zum frühen Abend verstopft.

Mehr als 20.000 Menschen kamen am Freitag nach Mendig

Der Grund: zehntausende Mitglieder der deutschen Ahmadiyya-Gemeinde waren auf dem Weg zu ihrem jährlichen Treffen, das erstmals auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrflugplatzes stattfindet.

Am Freitagmittag waren bereits rund 20.000 Muslime und Muslimas eingetroffen. Die Gemeinde geht aber davon aus, dass am Samstag noch einige kommen werden, die am Freitag noch arbeiten mussten.

Freitagsgebet auf dem Flugplatzgelände Mendig

Höhepunkt am Freitag war das gemeinsame Freitagsgebet - getrennt nach Geschlechtern, denn bei der Ahmadiyya-Gemeinde herrscht eine strikte Geschlechtertrennung. Ebenfalls gab es eine Videoansprache des Kalifen, dem weltweiten Oberhaupt der Ahmandis.

Für die Veranstaltung waren im Vorfeld bereits riesige Zelte aufgebaut worden. Darin wird die Ahmadiyya-Gemeinde drei Tage lang zusammen essen, schlafen, beten und sich religiöse Vorträge anhören.

Neben den großen Gemeinschaftszelten wurden aber auch noch etwa 800 private Zelte zum Übernachten aufgeschlagen. Die Zeltstadt ist für Frauen und Männer allerdings in zwei getrennte Bereiche aufgeteilt.