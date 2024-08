per Mail teilen

Auf dem Flugplatz in Mendig in der Eifel beginnt am Freitag das jährliche Treffen der Deutschen Ahmadiyya-Gemeinden. Die islamische Religionsgemeinschaft rechnet mit etwa 50.000 Teilnehmern. Eine ganze Zeltstadt ist auf dem Flughafengelände entstanden. Und die letzten Vorbereitungen laufen auch noch.