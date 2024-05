Keine Lust auf mehr arbeiten

Mehr als 200.000 Erwerbstätige in Rheinland-Pfalz sagen: Ich will weniger arbeiten, selbst wenn das bedeutet, dass ich auch weniger verdiene. Das ist jeder zehnte mit Job. Das Statistische Landesamt sagt: So viele waren es noch nie. Die Frage wird seit 16 Jahren regelmäßig gestellt. Auf der anderen Seite zeigt sich das Problem – nämlich: Nicht einmal 4 Prozent der Erwerbstätigen würden mehr arbeiten, wenn sie mehr Geld bekämen. Wenn das nicht ausgeglichen werde, könne sich der Fachkräftemangel in Rheinland-Pfalz noch verschärfen, sagen die Statistiker. Die Schwierigkeiten der Unternehmen sind schon jetzt groß. Rund die Hälfte der Betriebe in Rheinland-Pfalz beklagt sich über den Fachkräftemangel. Besonders stark ist der Wunsch nach weniger Arbeitszeit offenbar bei den Jüngeren unter 34 Jahren. Bei den Älteren über 65 wünschen sich nicht so viele Menschen, weniger zu arbeiten. Unterschiede sind auch bei den Geschlechtern zu verzeichnen: Männer tendieren eher dazu, weniger zu arbeiten als Frauen.