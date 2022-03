Im Mai nimmt die SWR Big Band ihr "Heimspiel" mit auf Tour. Ihre Premiere feiert sie im SWR Studio Kaiserslautern.

Die SWR Big Band nimmt ihr "Heimspiel" mit auf Tour. Nach den erfolgreichen Konzerten in Stuttgart wird die Band mit abwechslungsreichen Programmen immer wieder auch in anderen Locations gastieren. Bei der Premiere in Kaiserslautern wird es im ersten Konzertteil Auszüge aus dem Swingprogramm "Kings of Swing" geben. Und im zweiten Konzertteil? Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie ein einzigartiges Konzert in Kaiserslautern.