Die Untiere spielen zusammen mit La Signora

Die Reihe "Ein Untier kommt selten allein" geht am 25. März in die nächste Runde. Mit "La Signora" spielen die Untiere im SWR Studio Kaiserslautern.

Das beliebte Show-Format der Lautrer Lästerzungen, die Untiere, geht in die 27. Runde. Seit 2020 ist die Kabarett-Truppe beheimatet im Emmerich-Smola-Saal in Kaiserslautern. Hier präsentieren sie immer neue Texte, freche Chansons und hochrangige Gast-Künstler. Alles ist stets frisch und aktuell in Szene gesetzt. Jeder Abend ein Unikat vom K´town- Kabarett-Ensemble, in dem es seine enorme Vielseitigkeit und seine ganz eigene Art von Kleinkunst - "Politeramusisches" Kabarett vom Feinsten - unter Beweis stellt. Das heißt: Politisch, literarisch und sehr musikalisch!

Stargast am 25.März: "La Signora"

"La Signora" wird verkörpert vom Multitalent Carmela De Feo. Mal anrüchig und schlüpfrig, mal bezaubernd und engelslieb. Vor allem ist der singende und tanzende Wirbelwind aber eines - ungeheuer komisch. Bis zum Schluss ihrer energiegeladenen Abendprogramme hat das resolute Multitalent nicht nur ihr Akkordeon, sondern auch ihr begeistertes Publikum meisterhaft im Griff. Carmela De Feo fegt mit einer unerschöpflichen Energie über die Bühne, tanzt, singt und spielt, was das Zeug hält. In ihren Liedern liegt große Komik, kreatives Querdenken und eine Schrägheit, die ihr so schnell niemand nachmacht. La Signora scheucht sich selbst hemmungslos durch den Ernst und Unernst des Lebens. Mit ihren endlosen Anekdoten zieht sie das Publikum auf herrlich erfrischende Art in den Bann des Absurden. Doch wenn sie mit flinken Fingern ihr Instrument umgarnt und ihr Mundwerk dazu Tango tanzt, liegt ihr nicht nur die Männerwelt zu Füßen. Wahnwitzig mutiert sie von der "Sex Bomb" zur Miss Marple. Und wenn die graubestrumpften Beine auch mal Riverdance tanzen, versinkt der Zuschauer hilflos im Bällchenbad der Emotionen.