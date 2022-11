Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder

Mit diesem Konzert will die Deutsche Radio Philharmonie die ganze Familie auf Weihnachten einstimmen: Am 8. Dezember wird in Kaiserslautern das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach neu interpretiert.

Der Orchestermusiker Michael Gusenbauer sagt: "Kinder brauchen Geschichten". Und deshalb geht es am 8. Dezember um die Geschichte des Christkinds und des Weihnachtsfests. Erzähler Roland Kunz spricht zu Musik aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Diese wurde für das Familienkonzert neu zusammengestellt. Geeignet ist die vorweihnachtliche Veranstaltung bereits für Kinder ab fünf Jahren, sie dauert etwa eine Stunde. Datum: Donnerstag, 8. Dezember 2022 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Emmerich-Smola-Saal

SWR Studio Kaiserslautern Kinder: 6,00 Euro Erwachsene: 11,00 Euro Familienkarte (bis 4 Personen): 22,00 Euro Mitwirkende: Deutsche Radio Philharmonie

Dirigent: Christian von Blohn

Solisten: Judith Braun, Alt; Helmut Winkel, Tenor; Markus Jaursch, Bass; Collegium Vocale Blieskastel

Erzähler: Roland Kunz