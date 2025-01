Landstuhl:

Vor allem im Sommer werden sie in vielen Städten in RLP zur Plage. Ratten. Die Tiere werden oft durch Lebensmittelreste angezogen. In der Westpfalz sind vergangenes Jahr mehrere Ratten unter anderem in Pirmasens und auch Landstuhl gemeldet worden. Die Stadt Landstuhl hat nach eigenen Angaben die Ratten schnell bekämpfen können. Und zwar mit ausgelegten Ködern in der Innenstadt. Bei den Leuten in Landstuhl gibt`s verschiedene Meinungen zu dem Ratten-Thema.

Umfrage in Landstuhl zu Ratten in der Innenstadt

Stadtbürgermeister Mattia De Fazio (Mattia/Betonung auf dem i, De Fazio/Betonung auf dem a, als z gesprochen) appelliert an Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich Essensreste richtig zu entsorgen und Ratten nicht zu füttern. Das helfe schon den Tieren in der Innenstadt vorzubeugen.