Er kommt auch immer so unerwartet: der Winter. Wer erst Mitte/Ende November oder im Dezember seine Reifen gewechselt hat, der musste Glück haben, wenn er noch einen Termin in der Werkstatt bekommen wollte. Doof in solchen Situationen ist auch immer, wenn der Mechaniker nicht des Pfälzischen mächtig ist.