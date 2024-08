Noch immer viele Patienten für Post-Covid-Anlaufstelle in Kaiserslautern

per Mail teilen

Erschöpfung ohne Grund, Atemnot, Husten - die Langzeitfolgen von Covid sind auch mental sehr belastend. Lungenfacharzt Stefan Kniele hört denen zu, die deshalb verzweifelt sind. Die Post-Covid-Anlaufstelle in Kaiserslautern soll auch im kommenden Jahr weiter geöffnet bleiben.

Fast ein Jahr lang gibt es die Post-Covid-Anlaufstelle in Kaiserslautern jetzt schon. In der Praxis von Lungenfacharzt Stefan Kniele, dem Leiter der Anlaufstelle, kommen jede Woche Menschen, die sich nach ihrer Covid-Infektion nie mehr richtig erholt haben. Insgesamt betreut die Anlaufstelle in Kaiserslautern um die 400 Post-Covid Patienten.

Psychotherapeutische Hilfe bei Post-Covid notwendig

Bei dem Post-Covid-Syndrom sei vor allem auch der psychische Leidensdruck sehr hoch, sagt Doktor Kniele. "Alle Symptome, die über drei Monate andauern, werden irgendwann auch die Psyche belasten." Da brauche es dann zusätzlich psychotherapeutische Hilfe. Die vermitteln er und sein Team in der Anlaufstelle in Kaiserslautern.

Alle Symptome, die über drei Monate andauern, werden irgendwann auch die Psyche belasten.

Seit vergangenen Oktober ist die Post-Covid-Anlaufstelle in Knieles Praxis. Neben seinem normalen Praxisalltag kümmert er sich an zwei Tagen in der Woche um Post-Covid-Patienten. Das sei eine Herausforderung und koste vor allem Zeit. Immer Dienstag- und Donnerstagnachmittag nimmt er sich diese Zeit. Ein Erstgespräch dauere meist sehr lange, erklärt der Lungenfacharzt.

Post-Covid-Syndrom erfordert individuelle Behandlung

Die Leute, die zu ihm kommen, hätten sehr oft eine Odysee an Arztbesuchen hinter sich. Einfach zuzuhören und zu beraten sei da am Wichtigsten, meint Stefan Kniele. Eine allgemeine Behandlung für Post-Covid gebe es sowieso nicht. "Da gibt`s kein Medikament. Der eine kommt mit Luftnot, der andere hat Mühe sich zu konzentrieren und der nächste schläft am Lenkrad ein." Die Symptome wie auch die Behandlung können bei Post-Covid sehr individuell und unterschiedlich ausfallen, sagt der Lungenfacharzt nach fast einem Jahr als Leiter der Post-Covid-Anlaufstelle.

Post-Covid-Syndrom oder Long Covid? Die Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften unterscheidet drei mögliche Verläufe: Man spricht von einem akuten Verlauf, wenn Symptome spätestens vier Wochen nach der Infektion vollständig abgeklungen sind. Hält die Symptomatik bis zu zwölf Wochen an, handelt es sich um Long Covid, noch längere Verläufe werden als Post-Covid-Syndrom bezeichnet. Der Begriff "Long Covid" wird aber oft allgemein für Langzeitfolgen einer Infektion mit dem Coronavirus verwendet.

Post-Covid-Anlaufstelle in Kaiserslautern bleibt vorerst bis 2025

Seit der Eröffnung im vergangenen Jahr hätten er und sein Team viel Erfahrung gesammelt. Die Anlaufstelle in Kaiserslautern wolle man in jedem Fall auch noch bis Oktober 2025 weiterführen. Was dabei hilft: Vom Land gibt es, wie schon 2023, einmalig 50.000 Euro, berichtet Kniele. Ob die Anlaufstelle nach einem weiteren Jahr immer noch offen bleibt, weiß der Lungenfacharzt aber noch nicht. Er hofft, dass es eine spezielle Anlaufstelle für Covid-Langzeitfolgen dann nicht mehr zwingend brauche und Hausärzte die Versorgung übernehmen könnten.

Wartezeiten in Kaiserslautern abhängig von Fall zu Fall

Die Wartezeiten für einen Termin in der Post-Covid-Anlaufstelle in Kaiserslautern liegen bei bis zu vier Monaten. Dringende Fälle würden aber schneller drangenommen, sagt Stefan Kniele. "Wir schauen, wie groß der Leidensdruck ist. Wir haben Patienten, die kommen nach einem Telefonat vier Tage später und andere, die kommen vier Monate später." Für die Post-Covid-Anlaufstelle in Kaiserslautern braucht es übrigens nach wie vor auch eine Überweisung vom Hausarzt.