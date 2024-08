Beim geplanten Stellenabbau des Autositzherstellers Adient sollen weniger Mitarbeitende gekündigt werden. Das Unternehmen will der Belegschaft stattdessen Angebote machen.

Nachdem es beim Autositzhersteller Adient in Rockenhausen zuletzt nur schlechte Nachrichten hagelte, scheint es nun eine Perspektive für die Mitarbeitenden zu geben. Statt, wie im April angekündigt, 125 Mitarbeitenden am Standort Rockenhausen zu kündigen, will Adient einigen nun Angebote machen, damit sie freiwillig das Unternehmen verlassen.

Betriebsrat und Adient einigen sich in Rockenhausen

Genaue Details zu den Angeboten hat Unternehmenssprecherin Annika Wiertz auf Anfrage noch nicht mitgeteilt. Erst im Laufe der Woche will das Unternehmen näher auf den Inhalt der Angebote eingehen. Fest stehe aber schon jetzt, dass es zum einen lukrative Ausgleichszahlungen für Mitarbeitende geben soll, die freiwillig gehen wollen. Zum anderen will das Unternehmen Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. "Wir hoffen, damit so viele Positionen wie möglich über freiwillige Austritte aus dem Unternehmen abbauen zu können“, erklärt Wiertz.

Autositzhersteller Adient will europaweit 360 Stellen umstrukturieren

Aktuell werden die Angebote nach Angaben von Wiertz von zwei unabhängigen Anwaltskanzleien geprüft. Zum Ende der Woche hin will das Unternehmen aber nähere Informationen zu den Deals an ihre Mitarbeitenden geben. Der Konzern hatte im April mitgeteilt, dass er sich am Standort Rockenhausen und Kaiserslautern von über 165 Mitarbeiter trennen wird. Grund sei der zu hohe Wettbewerbsdruck in der Automobilindustrie.