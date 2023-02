Stromausfall in Kaiserslautern - darum gab es eine Katwarn-Meldung

per Mail teilen

Eigentlich war es nur ein kleiner Stromausfall am Mittwochmorgen in Kaiserslautern - aber mit großen Auswirkungen. Deswegen wurde vorsorglich die Bevölkerung über Katwarn gewarnt.

Viele Kaiserslauterer werden am Mittwochvormittag verdutzt auf ihr Handy geschaut haben. Die Katwarn-App, die die Bevölkerung bundesweit im Katastrophenfall warnt, gab einen Alarm für die Stadt Kaiserslautern heraus - wegen eines Stromausfalls.

Defekte Stromleitung soll ausfindig gemacht und repariert werden

Nach Angaben der städtischen Werke SWK gab es einen Kabelschaden in der Dessauer Straße in Richtung des Ortsteils Bännjerück. Die Ursache ist noch unbekannt, Messwagen der SWK sollen am Donnerstag die Schadensstelle finden und möglichst auch den Grund für den Stromausfall.

Dazu wird nach Angaben einer SWK-Sprecherin ein Teilbereich der Dessauer Straße geöffnet. Experten der Stadtwerke würden sich die betroffene Stromleitung dann nochmals genau anschauen und den Defekt auch direkt reparieren. Mit größeren Verkehrsbehinderungen rechne man dabei nicht.

Probleme bei der Feuerwehr in Kaiserslautern

Warum gab es die Warnmeldung bei Katwarn? Weil von dem Stromausfall auch die Hauptwache der Feuerwehr betroffen war. Computer und Licht funktionierten nicht. Nach wenigen Minuten floss der Strom wieder, weil die SWK Umleitungen im Netz geschaltet hatten. Die Telefonanlage der Feuerwehr war sogar fast zwei Stunden gestört. Die Notrufnummer 112 war aber jederzeit erreichbar, weil es dafür eine eigene Stromversorgung gibt. Nach Angaben der Stadt wurde unmittelbar ein Krisenstab gebildet, um auf alle möglichen Ereignisse vorbereitet zu sein.