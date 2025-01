Lehrkraft nach mutmaßlichen Übergriffen auf Schülerin in Kaiserslautern freigestellt

An der Franziskus-Realschule in Kaiserslautern ist es offenbar zu Übergriffen einer Lehrkraft auf eine Schülerin gekommen. Die Lehrkraft wurde freigestellt, die Polizei ermittelt.

Wie das Bistum Speyer mitteilt, waren die Übergriffe in der vergangenen Woche von einer Familie gemeldet worden. Was genau vorgefallen ist, ist nicht bekannt. Nur so viel: Die Vorwürfe wurden an die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern weiter gegeben. Das Bistum Speyer hat Strafanzeige gestellt, die Lehrkraft wurde vom Dienst freigestellt. Schulpsychologen und Notfallseelsorger sind in der Schule, um Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer zu unterstützen und ihnen zu helfen.

Das Bistum will keine weiteren Informationen herausgeben, solange die Ermittlungen der Polizei dauern. Außerdem appelliert es an die Öffentlichkeit, mit Informationen sensibel umzugehen. Spekulationen würden die polizeilichen Ermittlungen behindern.

Franziskus-Realschule in Kaiserslautern in kirchlicher Trägerschaft

Die Franziskus-Realschule in Kaiserslautern ist eine kirchliche Schule und steht in der Trägerschaft des Bistums Speyer. In einer Pressemitteilung heißt es, die Schule habe ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt. Ein Teil davon sei eine Selbstverpflichtungserklärung, die jede Lehrkraft abgegeben habe. Außerdem seien Lehrkräfte verpflichtet, bei Präventionsschulungen mitzumachen - und sie müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.