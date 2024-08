Sexappeal und Ingenieurskunst: Mountainbikes aus Dahn

Mountainbiken ist beliebt bei fast allen Altersgruppen. Viele Räder kommen aus dem Ausland. Aber auch in Dahn in der Südwestpfalz werden Fahrräder erdacht und konstruiert.

Tom Farbacher empfängt uns in den Geschäftsräumen von Conway in Dahn. Eine ordentliche Werkstatt, drei Schreibtische mit Computern und natürlich Mountainbikes. Hinter zwei Wänden eine geräumige Kaffeeküche und ein großer Tisch. An den Computern arbeiten neben Tom Farbacher noch seine beiden Konstruktionskollegen Jonas Henn und Christian Weilemann.

Christian Weilemann, Tom Farbacher und Jonas Henn (von links nach rechts) sind die Köpfe hinter den Fahrrädern von Conway. In Dahn in der Südwestpfalz konstruieren sie neue Räder und Updates bereits vorhandener Modelle. Neben Mountainbikes sind das unter anderem auch Gravelbikes und Cityräder. SWR

Neben Mountainbikes werden in Dahn auch Cityräder und Gravelbikes entwickelt

Alle drei Ingenieure sind selbst leidenschaftliche Mountainbiker. Das hilft bei der Arbeit. Denn die drei entwickeln neben den Mountainbikes auch Gravelbikes und Cityräder. "Man fährt natürlich selbst", sagt Farbacher. Um ein Mountainbike zu konstruieren, das bei den Menschen ankommt, käme aber noch einiges dazu, erklärt der 56-Jährige. "Man beobachtet die Märkte, schaut, ob sich irgendwelche Trends abzeichnen - und man greift auf den eigenen Erfahrungsschatz zurück, weil man ja selbst schon lange fährt". Wichtig seien aber auch Gespräche mit Freunden und Bekannten, erklären die Konstrukteure. Denn die erzählen, was ihnen gefällt und was sie vermissen. "Und dann fängt man irgendwann an – wirklich auf einem weißen Blatt Papier", lacht Farbacher.

Konstrukteure müssen mehrere Jahre voraus denken

Wenn feststeht, was das neue Bike können soll, wer es fahren soll und für welches Gelände es vorgesehen ist, dann geht es an die ersten Zeichnungen. "Richtig physisch auf Zetteln, nicht am Computer", versichert Tom Farbacher. So entstehen die ersten Ideen. Dabei müssen die Konstrukteure immer im Blick haben, was den Fahrradkunden in sechs Jahren gefallen könnte. Visionen und Ideen sind also gefragt. "Der Lebenszyklus eines Mountainbikes auf dem Markt liegt bei zwei bis drei Jahren", erklärt Farbacher. Und die Entwicklung dauert in etwa genauso lange. "Ich muss sechs Jahre voraus denken. Also wirklich: Ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie sieht ein Fahrrad 2030 aus".

Tom Farbacher, Jonas Henn und Christian Weilemann konstruieren in Dahn Fahrräder. Viel läuft über 3D-Zeichnungen. Allerdings erst, nachdem die ersten Ideen auf einem weißen Blatt Papier skizziert wurden. SWR Bild in Detailansicht öffnen Am Computer kann beispielsweise auch das Fahrverhalten des konstruierten Bikes in verschiedenen Konfigurationen abgelesen werden. SWR Bild in Detailansicht öffnen Christian Weilemann zeigt einen Fahrradrahmen. Im Hintergrund das 3D-Modell im Computer. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ein E-Mountainbike mit Tiefeinstieg für Damen. Conway war der erste Hersteller, dem es gelungen ist, so ein Rad als vollwertiges Mountainbike zu konstruieren. Die Herausforderung lag darin, dass einem Rad mit Tiefeinstieg ein Rohr fehlt, das Energie aufnehmen kann. Trotzdem muss das Rad genauso stabil sein wie die Herrenvarianten. SWR Bild in Detailansicht öffnen

In der Werkstatt wird getestet, ob Ideen funktionieren

Wenn die Konstrukteure von der Idee auf dem Blatt Papier zum 3D-Modell im Computer gekommen sind, dann geht es an die ersten Prototypen. In der hauseigenen Werkstatt in Dahn basteln die drei an ganzen Fahrrädern und an einzelnen Teilen. Dort wird getestet, ob das, was sie sich im Modell überlegt haben, in der Praxis auch wirklich funktioniert. Und dann geht es für die drei Konstrukteure auch wirklich aufs Fahrrad und raus in den Pfälzerwald rund um Dahn. "Das ist die größte Freude an dem ganzen Job", sagt Christian Weilemann. "Wenn man das eigene Rad entwickelt und konstruiert hat, hat das dann vor sich und ist der erste, der das testen kann. Dann hat man schon ein Strahlen im Gesicht".

In der Werkstatt in Dahn testen die drei Konstrukteure, ob ihre Ideen auch in der Praxis funktionieren. Hier schrauben sie an Teilen und an ganzen Fahrrädern. Am Ende steht dann die Testfahrt auf einem Prototyp. SWR

Doch was sich nach purer Freude anhört, hat auch seinen Preis. Ein neues Bike zu entwickeln, kostet von der ersten Idee bis zum Start der Serienproduktion etwa 300.000 Euro.

Das ist schon immens wichtig, dass ein Produkt auch einfach Sexappeal hat!

Farbacher und seine Kollegen "erfinden" die neuen Modelle, konstruieren und testen sie. Wofür sie nicht verantwortlich sind, ist das Design. Dafür gibt es eine eigene Abteilung. "Das ist die Krux: Technik, Design und alles, was dazugehört - und Funktionalität unter einen Hut zu bringen", sagt Tom Farbacher. Denn der erste Eindruck beim Kunden zählt. Und der entstehe in den ersten Zehntelsekunden im Geschäft. Das Produkt müsse den Kunden abholen, ihm gefallen. Denn er verbringt meistens viel Zeit mit seinem Fahrrad. "Das ist schon immens wichtig, dass so ein Lifestyleprodukt auch einfach Sexappeal hat", lacht Farbacher.