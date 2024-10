Ruftaxis fahren inzwischen immer häufiger im ländlichen Raum und sind eine Ergänzung zum ÖPNV, besonders in den frühen und späten Stunden und am Wochenende. Sie gewährleisten zum Beispiel die Anschlüsse an Regionalzüge, Verbandgemeinden oder in die Kreisstädte. Ähnlich wie Busse verkehren Ruftaxis nach einem festen Fahrplan auf bestimmten Strecken und bedienen die regulären Bushaltestellen. Anders als bei Linienbussen beispielsweise, müssen die Fahrten im Vorfeld gebucht werden.

Allgemein entscheiden die Landkreise und Kommunen oder die jeweiligen Aufgabenträger eigenständig über den Ruftaxi-Verkehr und schreiben entsprechend ihren Anforderungen dafür aus. Die Taxiunternehmen haben dann die Möglichkeit, sich darauf zu bewerben und die Verkehre nach Auftragsvergabe durchzuführen, wie der koordinierende Verkehrsverbund VRN mitteilt.