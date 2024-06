Feuerwehr Mainz holt Fahrgäste aus überhitztem Zug

Die Mainzer Feuerwehr hat 200 Fahrgäste aus einem überhitzten Zug in Sicherheit gebracht. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilen, war eine Bahn Freitagabend in einem Tunnel in Mainz liegen geblieben.

Eine Frau hat die Feuerwehr per Notruf aus dem Zug alarmiert. Laut Feuerwehr sagte sie, sie sitze jetzt schon seit anderthalb Stunden in der S-Bahn, die Luft würde immer stickiger und ihr sei übel. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten sofort zum Mainzer Hauptbahnhof aus. Dort mussten sie erst nach dem Zug im Tunnel suchen. In der Zwischenzeit riefen immer mehr Menschen aus der S-Bahn an.

Eine Person kollabierte im Zug

Als dann der Notruf kam, dass eine Person in dem Zug kollabiert sei, veranlasste die Feuerwehr die Sperrung aller Gleise in den beiden Tunneln am Mainzer Hauptbahnhof. Die Einsatzkräfte holten die ohnmächtig gewordene Person aus dem Zug. Sie erholte sich schnell wieder an der frischen Luft. Verletzt wurde niemand.