Evangelischer Ostergottesdienst

Das Osterfeuer gilt als Symbol für Jesus als "Licht der Welt". Als Zeichen des Lebens und der Auferstehung. Einige Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind so in den Ostersonntag gestartet und haben sich noch vor Sonnenaufgang vor ihren Kirchen versammelt - wie etwa die evangelische Gemeinde Maria-Magdalena in Mainz.