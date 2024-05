Bei einer Feier in Grafschaft sollen mehrere Gäste ein Lied mit rassistischen Text gegrölt haben. Mittlerweile hat das Fachkomissariat für Staatsschutzangelegenheiten der Kriminalpolizei in Koblenz die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sagt, der Fall erinnere an ein bekanntes Video, das nach Pfingsten in Sozialen Netzwerken vielfach geteilt und kontrovers diskutiert wurde, berichtet SWR-Reporterin Sarah Mauer.