per Mail teilen

Warum die Identität von Menschen zunehmend thematisiert wird. Emilia Roig, Julia Klöckner und Jörg Scheller im Gespräch mit Michel Friedman beim "Demokratieforum Hambacher Schloss".

Sind Sie auch genervt von Gender-Debatten oder Diskussionen um Unisex-Toiletten? So geht es auch der rheinland-pfälzischen CDU-Bundestagsabgeordneten Julia Klöckner, die stellvertretend für viele - nicht nur in ihrer Partei - kritisiert: "Sensibler Sprachgebrauch ja, aber wenn unsere Sprache überstrapaziert wird, dann machen viele nicht mehr mit. Zu Recht!" Viele Menschen halten die Debatten jedoch für wichtig. Ihnen geht es darum, wahr- und ernstgenommen zu werden, dass ihre Identität sichtbar und nicht übergangen wird.

Zur Identität eines Menschen gehören etwa die Herkunft, die Familie, die Zugehörigkeit zu einem Land oder welchem Geschlecht sich ein Mensch zugehörig fühlt - also die eigene Geschlechtsidentität. Die Identität ist also das, was einen Menschen aus- und zu einer Persönlichkeit macht. Durch ihre Identität fühlen sich Menschen aber auch anderen verbunden und beispielsweise einer Gruppe zugehörig.

Wo die Identität in den Vordergrund gerückt wird

Die Identität und der Umgang damit werden immer häufiger thematisiert. So wird bei Menschen, die kriminell werden, zunehmend der kulturelle Hintergrund hinterfragt und inwieweit die Tat mit der Herkunft zusammenhängt. Das geschah auch nach den Silvesterkrawallen in Berlin. Ein Soziologe erklärte dazu: Bei den Straftätern handele sich oft um junge Menschen, deren Identität nicht gefestigt sei. Erst in Gruppen fänden sie Identität und Stärke. Das Problem sei kein ethnisches, sondern ein soziales.

Andererseits verweisen Menschen selbst vermehrt auf ihre Identität, wenn sie sich beispielsweise benachteiligt, diskriminiert fühlen. Im Iran kämpfen Frauen darum, ihre Identität nicht weiter unter Kopftüchern verbergen zu müssen.

Emilia Roig, Autorin und Politikwissenschaftlerin, ist der Ansicht, dass inzwischen offener über Unterdrückung, Rassismus, Sexismus und Identität gesprochen wird. S. Erler Bild in Detailansicht öffnen Jörg Scheller, Journalist, Autor und Kunstwissenschaftler, hält Identitätspolitik für ein "Feld strategischer Missverständnisse." Jörg Scheller, CC BY-SA 3.0 de Bild in Detailansicht öffnen Julia Klöckner, Wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ist der Meinung, dass ein Mehr an Identitätspolitik nicht automatisch die gesellschaftliche Pluralität stärkt. Deutscher Bundestag, Ingar Haar Bild in Detailansicht öffnen

Identitätspolitik ein Reizthema

Identitätspolitik ist nicht nur hierzulande ziemlich umstritten. Sie wird ursprünglich für Menschen gemacht, die sich wegen ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Abstammung oder ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt fühlen. Für Minderheiten, die sich von der Gesellschaft nicht repräsentiert fühlen und mehr Einfluss und Mitsprache fordern.

Der deutsche Psychologe und Autor Ahmad Mansour kritisierte jedoch: "Identitätspolitik, die leider in Deutschland den Antirassismuskampf führt, ist selbst rassistisch! Weil sie Menschen nach Hautfarbe einteilt, kategorisiert, gegen andere Sichtweisen Intoleranz zeigt, und dazu neigt, ihren Gegnern jegliche Legitimation abzusprechen."

Jörg Scheller, Autor und Kunstwissenschaftler aus der Schweiz, sagt dazu: "Die Herausforderung ist es, eigene Anliegen zu artikulieren, ohne andere ex cathedra zu schubladisieren."

Aus Sicht von Julia Klöckner stärkt ein Mehr an Identitätspolitik nicht automatisch die gesellschaftliche Pluralität: "Sie kann schnell in Spaltung umschlagen. Aggressive Grabenkämpfe von linker und rechter Identitätspolitik setzen dem Gemeinsinn zu", so Klöckner.

"Langfristig sollten Identitätsmerkmale keine Rolle mehr spielen"

Die Autorin und Politikwissenschaftlerin Emilia Roig hält es für sehr wichtig, dass über Identität gesprochen wird und Identitäten in der politischen Diskussion in den Vordergrund gebracht werden. Dies dürfe aber nur eine mittelfristige Strategie sein: "Langfristig sollten Identitätsmerkmale keine Rolle mehr spielen - Hautfarbe sollte zum Beispiel genauso irrelevant sein wie Augen- oder Haarfarbe", so Roig. Ob jemand behindert oder nicht behindert, schwarz oder weiß sei, spiele in unserer Gesellschaft immer noch eine Rolle. Für manche Menschen habe dies fatale Folgen.

"Demokratieforum Hambacher Schloss: Herkunft, Geschlecht, Religion – Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft?" Die Autorin und Wissenschaftlerin Emilia Roig, die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner und der Journalist und Kunstwissenschaftler Jörg Scheller im Gespräch mit Michel Friedman.

Mittwoch 8. März 2023 um 19 Uhr auf dem Hambacher Schloss

Anmeldung: demokratieforum@hambacher-schloss.de

Sonntag, 12. März 10:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek