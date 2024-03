Bislang 16.000 Tickets für Public-Viewing FCS - FCK verkauft

Beim DFB-Pokal Halbfinale zwischen dem FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern, werden mehr Menschen beim Public-Viewing auf dem Betze sein als im Stadion in Saarbrücken. Das hat der FCK mitgeteilt.

Der FCK bietet das Public Viewing im Fritz-Walter-Stadion an, weil das Stadion in Saarbrücken viel zu klein ist für die enorme Ticket-Nachfrage. Rund 16.000 Menschen passen in das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken - gerade mal 1.800 Karten gingen an FCK-Fans. Den Pokal-Kracher wollen aber deutlich mehr Fans live im Stadion erleben. Und wenn das schon nicht vor Ort geht, dann wenigstens bei Stadion-Atmosphäre auf der großen Leinwand. Für das Public-Viewing auf dem Betzenberg wurden laut FCK schon jetzt mehr als 16.000 Tickets verkauft. Die Karten kosten zwischen 8 und 12 Euro und werden ausschließlich online verkauft. Anstoß zum DFB Pokal Halbfinale zwischen dem FC Saarbrücken und dem FCK ist am Dienstagabend um Viertel vor neun.