BASF macht Milliardenverlust wegen Krieg in der Ukraine

Der Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen ist im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gerutscht. Verantwortlich dafür sind milliardenschwere Abschreibungen auf die Beteiligung am Öl- und Gasunternehmen Wintershall Dea, wie BASF auf der Basis von vorläufigen Zahlen am Abend mitteilte.