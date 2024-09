Massive Störungen im Bahnverkehr - Behinderungen für Reisende

Bahnreisende müssen derzeit mit erheblichen Behinderungen im Zugverkehr rechnen. Grund ist eine Funkstörung im Großraum Frankfurt.

Eine Störung legt aktuell den Regional- und S-Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet und in Hessen lahm. "Eine IT-Störung beeinträchtigt den Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands massiv", teilte die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Internetseite mit. "Betroffene Züge warten die Störung ab. Wir arbeiten unter Hochdruck an der Beseitigung", heißt es weiter.

Die Züge halten wegen der technischen Störung vorerst am jeweils nächsten Bahnhof. Betroffen ist den Angaben zufolge die gesamte S-Bahn Rhein-Main sowie der Betrieb der DB Regio. Fahrten durch die Mitte Deutschlands sind derzeit via Frankfurt nicht möglich. Frankfurt am Main ist ein zentraler Knotenpunkte in Deutschland im Nah- und Fernverkehr.

Reisenden werde empfohlen, auf U-Bahnen und Straßenbahnen umzusteigen.

Dauer und Ursache der Störung noch unklar

Die voraussichtliche Dauer der Störung sei zunächst nicht abzusehen. Nach SWR-Informationen vom Mainzer Hauptbahnhof soll der Bahnverkehr dort in Kürze wieder aufgenommen werden.

Nach ersten Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn handelt es sich um eine Störung im GSM-R-Funksystem der Bahn. Wenn dieses System nicht funktioniere, dürfe nicht gefahren werden. Was hinter der Störung steckt, wird nach Angaben der Bahn gerade untersucht.