Tauben sind ja eigentlich ziemlich hübsche Vögel, trotzdem ist ihr Ruf nicht gerade der beste. Vor allem in den Städten leben oft zu viele von ihnen und der Mensch ärgert sich über das, was sie hinterlassen. In Mainz gibt es die Stadttaubenhilfe, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ehrenamtlich um die Tiere kümmern und darum, dass es nicht noch mehr von ihnen gibt.