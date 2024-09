Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Sicherheit

per Mail teilen

Das Messerattentat von Solingen, Schüsse in München und der islamistisch motivierte Angriff auf eine Polizeiwache in Linz. Seitdem wird viel über das Thema Sicherheit diskutiert. Die Gewerkschaft der Polizei fordert nach dem Angriff in Linz mehr Personal und eine bessere Sicherung der Dienststellen.