Das Rhein-Main-Gebiet: Wenn es dort zu massiven Störungen im Zugverkehr kommt, hat das Auswirkungen auf das ganze Bundesgebiet. So geschehen am Samstag, als der komplette S- und Regionalbahnverkehr im Großraum Frankfurt still stand, wegen einer technischen Störung im Funkverkehr. Nichts ging mehr, alle Züge mussten warten, da wo sie gerade waren. Eindrücke vom Mainzer Hauptbahnhof.