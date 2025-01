Anwohner kritisieren Pläne für Straftäter-Wohngruppe

Die Barmherziger Brüder Schönfelderhof haben im Bürgerhaus in Schleidweiler ihre Pläne für eine neue Wohngruppe für psychisch kranke Straftäter am Standort Zemmer vorgestellt. Fast 160 Menschen haben die Infoveranstaltung am 16. Januar besucht.

Ab August sollen nach Angaben der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof die ersten von insgesamt neun Straftätern aus dem Maßregelvollzug auf dem Gelände in Zemmer einziehen. Sie seien bislang in der forensischen Psychiatrie Nette-Gut in Weißenthurm im Landkreis Mayen-Koblenz untergebracht. Anwohner kritisierten bei der gestrigen Infoveranstaltung wiederholt die Pläne des Klinikums. Der Vorwurf: sie werden durch die dort einziehenden Straftäter bewusst einer Gefahr ausgesetzt. Vertreter der beiden Kliniken haben am Abend aber versichert, dass von den Straftätern keine Gefahr mehr für die Bevölkerung ausgehe. Sie hätten bereits mehrere Therapien durchlaufen. Das Leben in der Wohngruppe wäre der letzte Schritt in der Behandlung, bevor sie entlassen werden dürfen.