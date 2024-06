Woche der Medienkompetenz in RLP: Was kann man lernen?

Unter dem Motto "Medienkompetenz vor Ort – Teilhabe für alle" findet vom 24. bis zum 30. Juni in Rheinland-Pfalz zum fünften Mal die Woche der Medienkompetenz statt. Dabei geht es unter anderem um praktische Dinge wie 'Wie stelle ich mein Smartphone richtig ein?' oder 'Woran erkenne ich Fake News?', aber nicht nur. Die Woche der Medienkompetenz richtet sich an alle, die zum Umgang mit digitalen Medien Fragen haben oder Hilfe brauchen, erklärt Marc Jan Eumann, der Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz: "Wir wollen zeigen, wie vielfältig Medienkompetenzprojekte in Rheinland-Pfalz vor Ort sind."

Insgesamt gibt es im ganzen Land 195 Aktionen, Aktivitäten und Projekte. Die richten sich nicht nur an junge Menschen, die mit den digitalen Medien aufwachsen und den Umgang damit lernen sollen, sondern an alle Generationen.

"Ich war heute bei einem Projekt, da geht es um eine Altenpflegeeinrichtung der Diakonie, und die haben ein Café eingerichtet. In diesem Café kann man nicht nur Kaffee trinken, sondern sich vor allem informieren, wie das ist mit Tablets und Co."

Warum der richtige, kompetente Umgang mit digitalen Medien eine wichtige Fähigkeit ist und welche Rolle das für eine funktionierende Demokratie spielt, erläutert Marc Jan Eumann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.