Weiter hohe Zahl an Badeunfällen: "Junge Menschen überschätzen sich oft!"

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat eine erste Bilanz der Badeunfälle dieses Sommers gezogen. Vergangenes Jahr starben 355 Menschen in Deutschland bei Badeunfällen. Zu den Zahlen in diesem Jahr bislang sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt in SWR Aktuell: "Bis Ende Juni sind bundesweit 192 Menschen ertrunken. Das sind zwar etwas weniger, als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Aber trotzdem ist das eine traurige Zahl." Zu den meisten Badeunfällen komme es an Flüssen und Seen." Die Menschen haben weniger Übung und viele überschätzen ihre Kräfte." Dazu komme, dass es seit der Pandemie viel weniger Rettungsschwimmer gebe, sagte Ute Vogt im Gespräch mit SWR Aktuell Moderatorin Ulrike Alex. "Die fehlen uns jetzt!"