Wahlkampfthemen in Sachsen: Migration, Krieg, Energiepreise

Am Sonntag wählen die ostdeutschen Bundesländer Sachsen und Thüringen einen neuen Landtag. Die Wahlen werden Signalwirkung haben. Umfragen zufolge wird die AfD viele Stimmen erhalten, wenn nicht sogar stärkste Kraft werden.

Im sächsischen Görlitz, unmittelbar an der polnischen Grenze, erhielt die AfD bei der Europawahl mit Abstand die meisten Stimmen - auch von vielen jungen Wählen. "Junge Menschen sind vielleicht auch ein Spiegelbild ihrer Familie. Das Thema Migration spielt bei uns, hier an der Grenze, eine ganz große Rolle. Es sind vor allem bundespolitische Themen, die eine Rolle spielen", sagt der Oberbürgermeister von Görlitz Octavian Ursu (CDU). So würde das Thema Krieg und Frieden im Osten häufig anders gesehen als im Westen. Außerdem seien die Energiepreise oft ein Diskussionsthema bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. "Diese Themen werden von der AfD und dem BSW bespielt", so Ursu.

Zu diesen Themen brauchen wir Antworten und diese Antworten können wir nicht von der Kommunalpolitik aus geben.

Wie der Oberbürgermeister von Görlitz die politische Lage in der Stadt aktuell wahrnimmt, davon berichtet er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.