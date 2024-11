Wahlkampf: Warum der zweite Platz so wichtig ist

Es waren unsichere Zeiten in den vergangenen Tagen und Wochen bei der SPD. Heute geht der Wahlkampf aber dann auch bei den Genossen los, wenn der SPD-Vorstand Olaf Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten nominiert. Für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar ist das überlebensnotwendig, weil die Diskussionen um die Kandidatur der Partei großen Schaden zugefügt haben. Das soll jetzt abgehakt werden und man will geschlossen in den Wahlkampf ziehen.

Warum ist der zweite Platz so wichtig bei der Bundestagswahl?

Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele sieht auch Möglichkeiten, wo die SPD angreifen könnte. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt die Professorin von der Hertie School in Berlin, warum es so wichtig ist, mindestens den zweiten Platz bei der Wahl zu erreichen.