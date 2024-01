Die nackte Wahrheit – die gibt es in Europas Kulturhauptstadt Tartu in Estland in der „Debatten-Sauna“. Und noch viele andere Traditionen der Esten halten Einzug in das Kultur-Ereignis. Tartu ist eine von drei europäischen Kulturhauptstädten in diesem Jahr. Morgen startet die Stadt offiziell ihr Programm. Und sie freut sich darauf, ihren Kulturreichtum zu teilen. Denn allzu oft, finden viele Einwohner, steht Tartu im Schatten der Hauptstadt Tallinn. Das soll sich ändern.