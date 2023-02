Von der Geburt bis zum Tod 3/3 - Indische Übergangsrituale

Das größte und wichtigste Fest im Leben vieler Inder ist die Hochzeit. Auch Neha, Dolmetscherin aus Stuttgart, und ihr Mann haben groß gefeiert. Allerdings nicht ganz so bombastisch wie viele ihrer Landsleute. Was die Gründe dafür waren und wie das Ganze ablief, das hat sie Leonore Kratz und Claudia Bathe erzählt. In diesem Podcast geht es aber auch darum, was für sie persönlich das bisher wichtigste Ereignis ihres Lebens war, was sie an Deutschland besonders schätzt und wieso der Körper eines Verstorbenen bei den Hinduisten verbrannt wird.